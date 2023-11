Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gijzeling vliegveld Hamburg voorbij, gijzelnemer aangehouden

De gijzeling op het vliegveld van Hamburg is beëindigd. De man die daar zijn 4-jarige dochter vasthield, heeft zich volgens de politie overgegeven. Het kind lijkt ongedeerd te zijn.

De politie meldt in een bericht op X dat de man met zijn dochter de auto verliet. Hij gaf zich zonder verzet over. Daar gingen gesprekken met onderhandelaars van de politie aan vooraf. Het is nog onduidelijk of wapens zijn aangetroffen.

De man was zaterdagavond het terrein van de luchthaven opgereden en stopte bij een vliegtuig. Hij eiste volgens Duitse media dat hij met zijn kind naar Turkije gevlogen zou worden.

Explosieven

De politie hield er rekening mee dat de man een geladen wapen bij zich had en wellicht ook explosieven. Een conflict over de voogdij was mogelijk de aanleiding voor de gijzeling. De moeder zou bij de politie hebben gemeld dat haar kind was ontvoerd.

De gijzeling had ook gevolgen voor duizenden passagiers. Er moesten vluchten worden geannuleerd en omgeleid. Reizigers kregen het verzoek niet naar de luchthaven te komen. Daar stonden voor zondag 286 vluchten gepland met zo’n 34.500 passagiers.

Reacties