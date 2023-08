Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Grootste uitstroom zorgmedewerkers sinds lange tijd: ‘En vraag naar zorg neemt alleen maar toe’

Hoewel de zorgsector een grote nieuwe groep zorgmedewerkers aantrekt, blijkt ook de uitstroom van medewerkers behoorlijk groot. Sinds 2010 verlieten niet eerder zoveel zorgwerkers de branche.

De afgelopen jaren is door de coronacrisis wel gebleken hoe belangrijk de handen in de zorg zijn. Maar cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tonen aan dat een groot aantal zorgmedewerkers niet zo happig is op hun baan. Sinds het eerste kwartaal van vorig jaar zijn zeker 155.000 zorgmedewerkers vertrokken. En dat blijkt de grootste uitstroom sinds 2010.

Gunstig is wel dat de toestroom van zorgmedewerkers groter is dan de uitstroom. Want 176.000 medewerkers begonnen met een baan in de zorg. Daardoor is het totale aantal zorgmedewerkers gestegen met bijna 21.000 mensen.

Desalniettemin blijft de uitstroom een belangrijk gegeven. Want het verschil tussen instroom en uitstroom werd met de jaren kleiner. Waarom zo’n grote groep zorgmedewerkers de branche verlaat, kan het CBS niet verklaren, want daar is geen onderzoek naar gedaan. „We weten wel dat werknemers in de zorg al sinds jaar en dag kampen met een hoge werkdruk, maar daar ontlenen ze ook veel tevredenheid aan, ze vinden hun werk zinvol. Dat is beide niet heel erg veranderd”, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. Eerder sprak Metro met de 29-jarige zorgmedewerker Marjolein van der Waal die eerlijk over de hoge werkdruk vertelde.

‘Vraag naar zorg neemt toe’

Het CBS concludeert dat de meeste uitstromers niet zullen terugkeren naar de zorg. Welke overstap deze medewerkers maakten is niet bekend. Het onderzoeksbureau doet geen verdere prognoses over de toekomst. „We zien wel dat de vraag naar zorg alleen maar zal toenemen, doordat mensen ouder worden. Er zijn weinig mogelijkheden tot automatisering, dus blijft er veel vraag naar mensen”, aldus Mulligen.

In Nederland werken ongeveer 1,4 miljoen mensen in de zorg. Daarmee is de zorgsector een van de grootste werkgevers van het land.

Betere werk- en leersituaties verpleegkundigen

De beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden V&VN oppert om het les- en collegegeld voor leerlingen van zorgopleidingen af te schaffen. Dat schrijft de verenging, met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen, in een manifest. Daarnaast pleiten ze ervoor dat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten zelf meer regie krijgen in de zorg. En daarmee de managers een stapje terug doen. „Er moeten meer mensen in dan aan de zorg werken, die verhouding is nu scheef”, zegt V&VN-bestuurder Jaap Kappert. Hij benadrukt ook dat studenten tijdens hun stages een minimum (jeugd)loon en goede begeleiding moeten krijgen.