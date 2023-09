Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verpleegkundige Tommie Niessen: ‘Zorg is meer dan billen wassen’

De arbeidsmarkt is verhit, werkgevers vechten om werknemers en de banen liggen voor het oprapen. In Metro’s podcast De Werkvloer bestoken we iedere aflevering een andere beroepsexpert met vragen. Dit keer: verpleegkundige Tommie Niessen, die ondanks zijn vooroordelen toch voor de zorg koos.

Tommie Niessen (32) studeerde Marketing, ICT en sociaal werk, maar allemaal bleek het niets voor hem. Toen vroeg zijn moeder in 2010: moet jij niet in de zorg gaan werken? Inmiddels zijn we 13 jaar verder, werkt Niessen al een decennium als verpleegkundige en schreef hij het boek: Tommie in de Zorg.

Vol vooroordelen

Voordat Tommie aan de slag gaat in de zorg, heeft hij allerlei vooroordelen. Het was voor hem geen vanzelfsprekende beslissing. „Het was best spannend om te beginnen. Ik dacht ook dat mijn vrienden grapjes zouden maken, dat ik alleen maar oude mensen zou moeten wassen. En ik moest natuurlijk ook mensen wassen, maar dat is maar een fractie van je werk. Het is veel meer dan dat. De interactie met mensen bepaalt de voldoening in je werk. Dat maakt het werk in de zorg heel mooi.”

Toch ging het niet vanaf dag één van een leien dakje. „In het begin had ik heel veel stress. Iedere minuut moest ik via een telefoonsysteem registreren, mijn collega’s werkten sneller omdat zij al langer in het vak zaten. Dat gaf mij enorm veel stress”, vertelt Tommie. Inmiddels heeft hij daarin zijn weg gevonden, maar zijn kritiek op het zorgsysteem blijft. „Marktwerking is een mooi principe, maar het rijst de pan uit.”

Ook over het salaris in de zorg is het nodige te doen. „Zorgverleners zijn een beetje achtergelaten als het gaat om salarissen; enige inflatiecorrectie zou goed zijn. Maar de essentie van het probleem als het gaat om waardering voor de zorg, dat zit niet in geld.”

Harde lessen

Niessen heeft veel gewerkt in de palliatieve zorg. De dood hoort op een onvermijdelijke manier bij het leven, weet hij daardoor. En dat wordt in een hospice extra duidelijk, waar hij vaak heeft meegemaakt dat clienten het leven hebben verlaten. Dat gebeurde ook tijdens één van de diensten die hij nooit zal vergeten. „’Moet je vanavond werken Tommie?’, vroeg een vrouw die euthanasie zou plegen mij. Ik hoefde niet te werken, dus ik zei nee. ‘Ah, dan zijn we vanavond allebei niet meer hier’, zei ze.”

