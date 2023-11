Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Roxeanne Hazes in Boerderij van Dorst eerlijk over moeder Rachel: ‘Komt niet meer goed’

Raven van Dorst trapte gisteravond af met een nieuw seizoen Boerderij van Dorst. Te gast waren Nikki de Jager en Roxeanne Hazes. En de Hazes-dochter was eerlijk over de situatie met haar moeder.

Rondom de Hazes-familie is altijd wel tumult. Roxeanne en haar moeder Rachel zijn inmiddels verwikkeld in een juridische strijd. Mede over het nalatenschap van vader André Hazes.

Roxeanne Hazes eerlijk over moeder in Boerderij van Dorst

Haar broer André Hazes vertelt momenteel in zijn eigen docu-reeks ook over de familieperikelen. Hij heeft met zowel zijn moeder als zijn zus geen contact. Maar ook André vertelt eerlijk dat zijn moeder in sommige situaties schrijnende beslissingen heeft genomen. Hij verdenkt haar bijvoorbeeld van het uitlekken van privékwesties, leugens en bedrog.

Gisteravond sneed Van Dorst ook de Hazes-kwestie aan. „Ik moet er ook realistisch in blijven dat ik niet denk dat die band ooit nog goed gaat komen. Daar is gewoon te veel voor gebeurd”, sprak Roxeanne uit.

Geen band meer met Rachel

Roxeanne sprak al vaker uit dat ze de familiekwesties en trauma’s uit haar verleden een plek wil geven. De afgelopen twee jaar waren heftig, vertelt ze. „Want het liefst heb je gewoon een hele fijne band met je moeder en bespreek je dingetjes die je heel graag zou willen bespreken over het moeder-zijn, of wat dan ook, en dat kan ik niet.”

De Hazes-dochter heeft zelf ook een zoon. Maar dat is ook de reden dat ze er bewust voor kiest om geen contact met haar moeder te hebben. „Toen ik zelf moeder werd, heb ik er zelf heel duidelijk voor gekozen om dat niet meer te laten gebeuren. En niet meer die pijn te voelen, dat gun ik mezelf niet, dat gun ik mijn kind niet en dat gun ik mijn gezin niet.”

André Hazes

Ook vertelde ze dat ze haar vader tegenwoordig meer begrijpt. Ze is lange tijd boos op haar vader geweest. Maar nu ze zelf moeder is en na haar bevalling een postnatale depressie kreeg, realiseert ze zich dat ouders altijd doen wat ze kunnen op dat moment. „Ik heb er rust in gevonden dat hij zijn leven heeft geleefd, zoals hij dat deed op dat moment.”

Je kijkt Boerderij van Dorst terug via NPO Start.

