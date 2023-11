Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Herfststorm Ciarán raast richting Nederland: ‘Windkracht 9’

Je hoeft maar een blik naar buiten te werpen en voelt al dat het rommelt. Herfststorm Ciarán bereikt namelijk Nederland en de verwachting is dat dat invloed heeft op de dagelijkse bezigheden vandaag.

De weersvoorspellers zagen de bui, letterlijk, al hangen. Inmiddels heeft het KNMI code oranje afgegeven in het kustgebied van Nederland. Vanaf 11.00 uur is er namelijk kans op zeer zware windstoten in Zeeland, Noord- en Zuid-Holland en het Waddengebied. In de rest van Nederland geldt code geel. In Groningen, Drenthe en Overijssel blijft het volgens de voorspellingen rustig.

Herfststorm Ciarán bereikt Nederland

In Zeeland worden deze ochtend zware windstoten van zo’n 100 tot 110 kilometer per uur verwacht. De herfststorm trekt vanuit het zuiden, richting Zuid- en Noord-Holland en dan richting het Waddengebied. Vanavond moet de storm geleidelijk gaan liggen met windstoten tussen de 80 en 100 kilometer per uur.

Het KNMI waarschuwt voor schade en gevaar van bomen en rondvliegende voorwerpen. Inmiddels is bekend dat KLM vanaf het begin van de middag tot het einde van de dag, alle aankomende en vertrekkende vluchten schrapt. De verwachte windkracht 9, kan volgens de luchtvaartmaatschappij voor onveilige situaties zorgen op het platform.

Drukke avondspits verkeer

Voor de rest van het land, op Groningen, Drenthe en Overijssel na, geldt vandaag dus code geel. Hier zijn windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur. Vanavond gaat Ciarán geleidelijk liggen. In het noordwestelijk kustgebied raast de storm tot vrijdagochtend.

Rijkswaterstaat en ANWB waarschuwen dat de herfststorm ook invloed heeft op het verkeer vandaag. Daarom verwachten zij een drukke avondspits en raden ze weggebruikers aan om de spits te vermijden.

Rukwinden en windkracht 9 vanuit Frankrijk

Storm Ciarán raasde gisteravond al langs de Franse kust in Bretagne. En richtte daar behoorlijk wat schade aan. Er viel een lichtgewonde, de brandweer moest meerdere keren uitrukken en er werden ongeveer veertig mensen geëvacueerd. De Franse president Emmanuel Macron waarschuwde al voor Ciarán en raadde mensen rond het kustgebied aan om thuis te blijven. Aan de westkust gold gisteren code rood, het hoogste waarschuwingsniveau. Ciarán veroorzaakte rukwinden, omgeleide vluchten en overstromingsgevaar. Ook de Engelse zuidkust kreeg met de herfststorm te maken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Code oranje vanwege zeer zware windstoten vanaf 11u in Zeeland en in loop van de middag in Zuid-Holland, Noord-Holland en Waddengebied. Er is inmiddels meer duidelijkheid over de koers van storm #Ciarán. In aantal andere provincies geldt code geel. https://t.co/mVXrIU9BIw pic.twitter.com/BRgo2Md1hb — KNMI (@KNMI) November 2, 2023



Vanaf 11.00 uur moet het verkeer in Zeeland rekening houden met zeer zware #windstoten, vanmiddag ook in Zuid- en Noord-Holland. #codeoranje — ANWB Verkeersinformatie (@ANWBverkeer) November 2, 2023

Vanaf 11.00 uur moet het verkeer in Zeeland rekening houden met zeer zware #windstoten, vanmiddag ook in Zuid- en Noord-Holland. #codeoranje — ANWB Verkeersinformatie (@ANWBverkeer) November 2, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Weggebruikers krijgen vanaf donderdagochtend te maken met (zeer) zware windstoten. Het @KNMI heeft in bijna het hele land #codegeel afgegeven. We verwachten morgen een zeer drukke avondspits. Reis indien mogelijk buiten de spits. Lees het artikel. #Ciaran https://t.co/kWUXfbWmtM — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) November 1, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vanaf 11.00 uur geldt code oranje in de kustprovincies in het westen. Wat kun je verwachten en wat kun je doen bij zeer zware windstoten? https://t.co/j92QEw63Kh #StormCiarán #Ciarán pic.twitter.com/oNd7BNMXIY — KNMI (@KNMI) November 2, 2023

