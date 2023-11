Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Krijgen we een witte winter? Dit is de weersvoorspelling voor de komende maanden

Aan het voorspellen van het weer kleeft altijd een bepaalde mate van onzekerheid. Die onzekerheid is nog veel groter als het over een langere periode van maanden gaat. Toch durft weersite Weeronline het aan om met een voorspelling te komen voor de komende winter. En dus is de hamvraag: kunnen we een winter vol met ijspret en sneeuw verwachten?

Nou, nee. Een witte winter lijkt er niet in te zitten, deze winter wordt vooral zacht en nat, meldt Weeronline naar aanleiding van de verwachtingen voor de komende maanden. Het zal volgens deze verwachting minder hard regenen in december dan in de herfstmaanden, maar toch vallen er flink wat buien.

Dat is normaal in de laatste maand van het jaar; normaal gesproken is december de op één na natste maand.

Sneeuw en ijs? Vooral zacht weer en regen tijdens deze winter

Ook de temperatuur daalt komende winter naar verwachting niet vaak onder de magische grens van 0 graden Celsius. Volgens sommige rekenmodellen zorgt een zachte zuidwestenwind in december voor temperaturen van boven de 7 graden. Als er dan ook een hogedrukgebied ontstaat, is er kans op mistbanken in de ochtend. Deze kans is nog groter doordat de bodem nog erg nat is.

Andere modellen tonen juist een frisse wind uit het noordwesten. In dit geval zal het waarschijnlijk vaker vriezen in de nachten. De weersverwachting voor januari en februari is nog onzekerder. Het lijkt erop dat het in het nieuwe jaar opnieuw veel zal regenen, dankzij de invloed van lagedrukgebieden. De temperaturen liggen rond de 6 graden door bewolking in de nacht.

❄️ Opwarming van de Nederlandse winter De gemiddelde temperatuur in de winter is tegenwoordig 7 graden overdag en 1 graad in de nacht. De afgelopen tien jaar lagen de gemiddelde wintertemperaturen zelfs op 8 graden overdag en 2 graden ‘s nachts. Dat is flink hoger dan halverwege de 20e eeuw; toen was het gemiddeld 5 graden op een winterdag en -1 graden in een winternacht. De gemiddelde opwarming in de winter ligt in Nederland dus al op 3 graden.

Sprankje hoop voor liefhebbers van sneeuw

Maar er is een sprankje hoop voor liefhebbers van sneeuw. Als het toch tijdelijk kouder wordt en de temperaturen tot onder het vriespunt dalen, kan het gaan sneeuwen. Hoewel het erop lijkt dat het een zachte winter wordt, vindt het echte winterweer wellicht nog plaats in februari, zegt Weeronline.

Toch kan het nog steeds plotseling erg koud worden. In 2022 was het begin december koud genoeg om te schaatsen, terwijl de rest van het seizoen juist zacht verliep. De koudste winter ooit gemeten was die in 1963 met een gemiddelde temperatuur van -3 graden. Dat was destijds te danken aan een koude wind uit het noorden.

Onder dezelfde omstandigheden zou het nu waarschijnlijk niet meer zo koud worden, omdat de Noordpool inmiddels met 4 graden is opgewarmd. Daarom is de kans op een Elfstedentocht ook heel erg afgenomen en is het überhaupt de vraag of die ooit nog gereden wordt.

Voorspellingen voor een heel seizoen zijn maar beperkt betrouwbaar, zegt Weeronline. zelf erbij. De weersite wijst erop dat maand- en seizoensverwachtingen vaak erg onzeker zijn. Weersverwachtingen voor vijf dagen komen 90 procent van de tijd uit, maar maand- en seizoensverwachtingen komen ongeveer 60 procent van de tijd uit.

