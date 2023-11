Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit salaris verdien je met de bestbetaalde banen op mbo-niveau

Doorstuderen om meer te kunnen verdienen? Dat is niet altijd nodig. Ook met een mbo-diploma op zak kun je een flink salaris verdienen. Dit zijn de bestbetaalde mbo-banen.

Afgelopen jaar kwamen er maar liefst 1,6 miljoen nieuwe vacatures bij. En de vraag naar werknemers is al tijden groter dan het aanbod. Arbeidstekorten alom, maar dat biedt wel kansen om een fors salaris te onderhandelen.

Bestbetaalde mbo-banen

Werknemers met een mbo-diploma op zak zijn geliefd en gewild op de huidige arbeidsmarkt. Vooral in bepaalde sectoren en functies zijn de tekorten zodanig groot, dat de salarissen oplopen.

Hieronder vind je het overzicht van de bestbetaalde mbo-banen, op basis van sollicitatiewebsite Beaks.

Beroep Bruto maandsalaris 1. Technisch tekenaar tot 6000 euro 2. Sales vertegenwoordiger tot 6000 euro 3. Procesoperator tot 4200 euro 4. Manager tot 4000 euro 5. System Engineer tot 4000 euro 6. Accountmanager tot 3950 euro 7. Aannemer of opzichter in de bouw tot 3800 euro 8. Monteur tot 3500 euro 9. Virtual Assistant tot 3300 euro 10. IT Helpdesk tot 3000 euro

De opties lopen uiteen. Ben jij thuis in de techniek en is technisch tekenen de uitgelezen kans voor jou? Dan zit je gebakken. Met name in de bouw zijn technisch tekenaars hard nodig. Het salaris loopt daardoor al gauw op tot 6000 euro per maand.

Ook in de wereld van sales is een aardige boterham te verdienen. Je opleidingsniveau is hier in veel gevallen niet zo relevant. Wat belangrijker is: in staat zijn alles te kunnen verkopen. Als dat lukt, dan loopt je salaris snel op. Met name dankzij bonusstructuren is er in deze wereld een hoop geld te verdienen.

Salaris in de praktijk

De weergegeven salarissen zijn indicaties. Natuurlijk kunnen de salarissen in de realiteit lager beginnen of verder oplopen als je de nodige ervaring op zak hebt. Daarnaast werken er ook steeds meer mensen als zzp’er. Ga jij bijvoorbeeld ondernemen als monteur? Grote kans dat je al snel meer kunt verdienen dan de genoemde 3500 euro per maand.

Eén ding is zeker: met een mbo-diploma zijn er genoeg kansen om flink te gaan verdienen op de huidige arbeidsmarkt.

Reacties