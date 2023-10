Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jonge kinderen krijgen steeds eerder digitaal zakgeld, hierom kan dat gevaarlijk zijn

Steeds meer kinderen ontvangen hun zakgeld op een steeds jongere leeftijd via digitale kanalen. Minder dan de helft van de 8- en 9-jarigen krijgt nog contant zakgeld.

Hoewel digitaal bankieren vaak als handiger wordt beschouwd, benadrukt budgetvoorlichter Nibud dat dit ook gepaard gaat met risico’s.

Digitaal zakgeld

In 2018 ontving driekwart van de 8- en 9-jarigen nog contant zakgeld, maar dat percentage is inmiddels gedaald naar slechts 49 procent. Volgens onderzoek van Nibud ontvangt nu 28 procent van deze leeftijdsgroep hun zakgeld volledig digitaal, terwijl de rest een mix van digitale en contante betalingen ontvangt.

Ook bij kinderen tussen de 12 en 14 jaar verliest contant zakgeld aan populariteit, waarbij slechts 19 procent van hen nog volledig contant geld ontvangt. Alleen onder 6- en 7-jarigen krijgt een ruime meerderheid (70 procent) het zakgeld nog in contanten. „Belangrijkste reden hiervoor is de tastbaarheid van het contante geld”, schrijft Nibud.

Eigen bankrekening

Ouders geven aan dat digitaal zakgeld handig is om op vaste tijdstippen te verstrekken en ze maken vaak de switch wanneer ze zien dat hun omgeving dezelfde overstap maakt.

Net iets meer dan de helft van de kinderen heeft eigen toegang tot een bankrekening. Nibud-directeur Arjan Vliegenthart benadrukt op NU.nl dat het digitale geldverkeer voor kinderen de nodige uitdagingen met zich meebrengt.

Nepberichten

Het is bijvoorbeeld van groot belang om de inlogcodes van de bankapp en andere betaalapps geheim te houden. Vliegenthart benadrukt: „Als je je op jonge leeftijd al bewust bent van deze voorzorgsmaatregelen, zal het je later ook helpen wanneer je nepberichten van de bank ontvangt waarin wordt gevraagd om vertrouwelijke informatie.”

De meerderheid van de ouders in het onderzoek blijkt niet te communiceren met hun kinderen over onderwerpen zoals phishing, skimmen en geldezels. Terwijl dit gesprek juist in deze tijd belangrijker is dan ooit.

Zakgeld gestegen

Verder kwam naar voren dat het zakgeld van kinderen gestegen is. Vier op de vijf ouders geven hun kinderen zakgeld. Op dit moment ontvangt een 7-jarige doorgaans tussen de 1,40 en 2,30 euro per week, terwijl dit in 2018 nog tussen de 1 en 2 euro lag. Voor elfjarigen is het gemiddeld gestegen van 2,15 euro naar 2,90 euro.

