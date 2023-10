Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Baudet kondigt grote act aan op Forum-festival, band reageert vernietigend

Thierry Baudet kijkt reikhalzend uit naar het festival Forum Outside van Forum voor Democratie, komende zondag. Razendenthousiast kondige hij gistermiddag een grote muziekact aan. Maar die komt niet.

Forum voor Democratie houdt zondag een festival op een landgoed in het Gelderse Eefde. Daar kunnen bezoekers na het kopen van een ticket (‘vanaf 12,50 euro’) terecht voor speeches, muziek en allerlei activititeiten. En voor muziek. Partijleider Thierry Baudet kondigde gisteren op X een grote naam aan, de rockband Vandenberg.

‘Band met wereldhit’ volgens Thierry Baudet

De hardrockband van Adje Vandenberg werd in 1983 wereldberoemd met Burning Heart. Het nummer werd onder meer een hit in Amerika en het leidde tot wereldtournees. Adje Vandenberg werd nog veel beroemder als gitarist van Whitesnake, maar Vandenberg is nu al enkele jaren terug. Een mooie naam om op Forum Outside te hebben dus. We hebben het hier alleen over een gevalletje ‘ken je die band die op het festival zou komen? Ze kwamen niet’.

Het is dit jaar voor de derde keer dat Thierry Baudet, je weet wel, van de opmerkelijke speeches, een naam voor een evenement van zijn Forum voor Democratie aankondigt, die nergens vanaf weet. Eerst zou hij karten met coureur Tim Coronel, die zelf ooit een flop had met een investering in een ‘lustpil’. Coronel reageerde op de aankondiging van Baudet met vier woorden: „Ik weet van niks.” Er werd later wel gekart in zijn kartschool in Huizen, maar het bekende autorace-gezicht was nergens te bekennen.

‘Schaken met Jan Timman!’

Later zou grootmeester Jan Timman voor een schaakevenement in Scheveningen zijn gestrikt. Geschaakt werd er door een handjevol mensen wel, maar zonder Jan Timman. Die maakte een kort statement over zijn komst: „Ik zal daar niet zijn.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Beste Thierry, dit is NIET mijn band Vandenberg.

Ik zie dat de zanger Bert Heerink op jullie feestje zijn schlagers ten gehore gaat brengen. Dit verwarde heerschap heb ik wegens wangedrag in 1986 uit mijn band moeten zetten. Graag een rectificatie. — adrian vandenberg (@Adriandenberg) October 5, 2023

Bert Heerink naar Forum voor Democratie

Mede door de twee eerdere aankondigingen van Thierry Baudet die niet klopten, werd er in reacties gistermiddag nogal lacherige gereageerd. Al moet ook worden gezegd dat sommige mensen direct besloten om ‘al hun cd’s van Vandenberg in de vuilnisbak te kieperen’. Die konden zij er ‘s avonds weer uithalen.

Wat blijkt: Bert Heerink treedt zondag op in Eefde. De zanger maakte in een zeer ver verleden deel uit van Vandenberg. Heerink moet behoorlijk op tijd zijn stem opwarmen, want volgens de website van Forum Outside (waar in het programma niet van Vandenberg wordt gesproken) moet de man van de bescheidener hit Julie July al om 10.30 uur zingen. Dat is een tijdstip waarop de bandleden van Vandenberg, die later dit najaar kort door Nederland touren, vermoedelijk nog slapen.

👇 Wél op Forum Outside Bezoekers van Forum Outside kunnen zondag onder meer luisteren naar speeches van Thierry Baudet, Gideon van Meijeren en Pepijn van Houwelingen. Ondernemers laten hun werk zien (volgens Baudet honderden) en er zijn veel activiteiten. Een greep: pubquiz, wijnproeverij, armpje drukken, boksen, volleybal en ‘live een varken uitbenen’.

Bert Heerink, 37 jaar geleden uit de band gezet

Adje Vandenberg reageerde gisteravond op de aankondiging van Thierry Baudet, nadat veel ‘twitteraars’ hem daarop wezen. Vandenberg komt dus niet, zoveel is duidelijk. De gitarist meldde in een reactie: „Ik zie dat de zanger Bert Heerink op jullie feestje zijn schlagers ten gehore gaat brengen. Dit verwarde heerschap heb ik wegens wangedrag in 1986 uit mijn band moeten zetten. Graag een rectificatie.” De rectificatie is er op het moment van schrijven niet gekomen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zondag is het zover: ons eerste #FVD festival! Duizenden bezoekers, honderden ondernemers, talloze activiteiten zoals boksen en helicoptervliegen, en zo’n beetje alle muziekgenre’s – het is er allemaal. Nu jij nog! We zijn bijna uitverkocht. Haal je ticket via… pic.twitter.com/Iq1bhO3qtd — Thierry Baudet (@thierrybaudet) October 5, 2023

Forum voor Democratie omschrijft Forum Outside als een ‘groots en uniek evenment’. Thierry Baudet meldt dat er duizenden mensen aanwezig zullen zijn. Het valt te raden hoe daarop is gereageerd.

Reacties