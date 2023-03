Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Speech Thierry Baudet (FvD) wekt verbazing op: ‘Het is net cabaret’

Waar bij BoerBurgerBeweging (BBB) gisteravond de champagneflessen open konden worden getrokken, werd Forum voor Democratie (FvD) verpulverd. De partij staat op een verlies van maar liefst 10 zetels. FvD-voorman Thierry Baudet noemde de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in zijn speech desondanks „prachtig” en „een hartstikke goed begin”. Volgens veel mensen was het een „hallucinante” en „surrealistische” speech.

Vier jaar geleden werd FvD nog de grootste bij de Provinciale Statenverkiezingen. De partij wist destijds 12 zetels te verzamelen. Momenteel heeft FvD door afsplitsingen nog maar één zetel in de Eerste Kamer over. Ook veel Statenleden die in 2019 voor Forum begonnen, zijn inmiddels afgehaakt en vaak onder een andere politieke vlag verdergegaan, zoals JA21. Volgens de voorlopige prognose staat de partij nu op 2 zetels.

Speech Thierry Baudet: ‘Wij handhaven ons’

In zijn speech blikte Baudet breedlachend terug op de campagneperiode, waar hij een positief gevoel over heeft. „We hebben miljoenen mensen bereikt in heel Nederland.” Volgens de politicus moet Forum „de Nederlandse bevolking meer tijd gunnen.” „Wat deze uitslag van deze verkiezing laat zien is dat waar wij mee bezig zijn met elkaar een project is van de lange adem”, zei de FvD-voorman. Die uitspraak leverde hem een luid applaus uit de zaal op.

Baudet repte verder met geen woord over het gigantische verlies. „Wij handhaven ons. Zoals het er nu uitziet, zijn we in alle provincies zijn we gewoon vertegenwoordigd, blijft het FvD-geluid gewoon gehoord worden. Is er een bruggenhoofd waar wij terechtkunnen. Het lijkt nu op twee zetels in de Eerste Kamer, maar hoogstwaarschijnlijk worden het er drie. Dat hebben we zitten berekenen. Dat is prachtig.”

Baudet feliciteerde ook „de grote zeteltjeswinnaars” van de verkiezing, al zegt hij dat de laatste jaren hebben getoond hoe „relatief de impact is van zeteltjes.” Hij wenste BBB, de grote winnaar van der verkiezingen, succes. „Maar wij gaan zien hoe BBB ook niks voor elkaar krijgt.”

Na zijn toespraak, die ruim 20 minuten duurde, verliet Baudet direct de zaal. Een zanger nam zijn plek in op het podium en zorgde ervoor dat de voetjes nog even van de vloer gingen in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee, waar enkele honderden partijleden bijeen waren voor de verkiezingsavond.



Wij zijn van de lange adem. #FVD — Thierry Baudet (@thierrybaudet) March 15, 2023

Reacties

Op Twitter duikelen veel mensen over de speech van Baudet. „Bizar”, „hallucinant”, „surrealistisch”, en de „omgekeerde wereld” klinkt er. Hij zou het „verlies compleet negeren” en een „gigantische nederlaag toch recht lullen als een overwinning.” „10 zetels verloren en dan een speech houden of dat je de grootste winnaar bent”, reageert iemand verbaasd. Het was het „beste cabaret van de avond”, vindt een ander. Ook zou het aan Jiskefet doen denken.



Waarom rende Baudet zo blij het podium op, breedlachend, gevolgd door een vrolijke speech? 10 zetels verloren, 2 overgehouden. Omgekeerde wereld. — Diehard Ajacied (@diehardajacied) March 16, 2023



Wat een hallucinante speech van Baudet. Geen touw aan vast te knopen. — Lydia van Rooijen (@Lydienee) March 15, 2023



Baudet geeft een nieuwe dimensie in zijn speech door een gigantische nederlaag toch recht te lullen als overwinning. Best knap. #verkiezingsuitslagen — Johan Magré (@JohanMagre28) March 15, 2023



Ik moet bij de ‘lange adem-speech’ van Baudet opeens heel erg aan Jiskefet denken. — T. Keul…ds | 1️⃣tweet per day keeps fascism away (@TheoLM_K) March 16, 2023



Ik stel voor dat de heer Baudet op grond van zijn speech met spoed zal worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. #ParalelleWerkelijkheid — rikusspithorst (@rikusspithorst) March 15, 2023