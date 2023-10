Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nu al meer zon in 2023 dan normaal in een heel jaar, maar gure herfstvakantie in zicht

De zon heeft in 2023 gemiddeld over het land al meer geschenen dan normaal in een heel jaar. De teller staat inmiddels op 1778 uur. Maar de herfstvakantie (nu in de regio’s midden en zuid, komende week in noord) doet z’n naam ook eer aan: het wordt soms guur buiten.

Normaal schijnt de zon in een heel jaar, gemeten over 1991-2020, gemiddeld over het land 1774 uur. Daar zijn we met nog 2,5 maand te gaan dus al vier uurtjes overheen. Als de zon de rest van het jaar een gebruikelijk aantal uur schijnt, dan komt 2023 uit op ongeveer 1970 uur.

Zon en kou tegelijk

Soms kan het in Nederland ook totaal verschillen. Begin oktober zat het zuiden van het land in de zon op het terras, terwijl in het noorden een lekkere jas toen geen overbodige luxe was.



Over het algemeen laat de zon zich in 2023 echter bijzonder veel zien. Rico Schröder van weerdienst Weerlonline voorspelt: „Als de zon de rest van het jaar een gebruikelijk aantal uur schijnt, dan komt 2023 uit op ongeveer 1970 uur. Dat zou dan goed zijn voor een vijfde plaats in meest zonnige jaren sinds begin vorige eeuw.”

‘Recordjaar zon’

Recordhouder is het jaar 2022 (‘was dat eigenlijk bijzonder?’, schreef Metro toen). Vorig jaar scheen de zon gemiddeld over het land maar liefst 2233 uur. In 2003 scheen de zon 2100 uur en in de jaren 2018 en 2020 scheen de zon ook meer dan 2000 uur per jaar gemiddeld over het land. In 2019 scheen de zon 1965 uur en daarmee staat dat jaar op de 5e plaats.

Het weer deze herfstvakantie

De herfstvakantie voor regio noord staat voor de deur. Hoewel het vandaag qua weer redelijk lekker is (en morgen wordt het volgens Weeronline zelfs warm), krijgen we later deze week juist te maken met koud herfstweer met van tijd tot tijd regen. Hierna stijgt de temperatuur weer flink, maar blijft het wisselvallig met dagelijks kans op buien of perioden met regen.

Regio midden en zuid hebben deze week al herfstvakantie en voor veel mensen was het weer even wennen, maar de winterjas kon in de vroege uren weer aan. Waar we vorige week nog te maken hadden met uitzonderlijk warm oktoberweer met volop zon, was daar deze week geen sprake meer van. We noteerden maandag nog zelfs de eerste grondvorst van het jaar en overdag werd het niet veel warmer dan een graad of 13.

Van zon naar guur

Vrijdag, wanneer de herfstvakantie voor regio noord van start gaat, kan de winterjas weer uit de kast. Een stevige oostenwind voert beduidend koudere lucht naar ons land en dit zorgt voor een scherpe temperatuurdaling. De hoogste temperaturen worden waarschijnlijk in de nacht naar vrijdag al genoteerd. Gedurende de dag stroomt koudere lucht het land binnen en overdag is het in het noorden slechts een graad of 8. De gevoelstemperatuur ligt dan tussen 1 en 4 graden. In het uiterste zuiden kan het nog 13 of 14 graden worden voordat de temperatuur een paar graden daalt. De bewolking overheerst met langdurige perioden met regen. Kortom: heel uitnodigend is het niet om naar buiten te gaan.

Zaterdag raken we de koude oostenwind kwijt. De wind neemt af en draait naar een zuidelijke richting en daardoor wordt het 10 tot 13 graden. Wederom valt er van tijd tot tijd regen en krijgen we de zon niet of nauwelijks te zien.

