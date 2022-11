Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

2022 het jaar met de meeste zon ooit, maar is dat wel zo bijzonder?

Het jaar 2022 is sinds gisteren, en we waren nog maar bij 8 november, al het zonnigste jaar ooit in Nederland gemeten. Maar is die hoeveelheid zon eigenlijk wel zo bijzonder? Nee, vindt meteoroloog Johnny Willemsen. De deskundige vindt het helemaal niet zo gek.

We worden getrakteerd op lekker warm herfstweer, schreef Metro rond de herfstvakantie nog. Zo hebben we dit jaar al heel wat mooi weer-berichten geschreven. Is de hoeveelheid zon echt zo enorm? En wat zegt dat? Johnny Willemsen van Weeronline: „De jaarlijkse som zonuren wordt al sinds het jaar 1909 gemeten en het record lijkt dus heel bijzonder. Maar als we beter kijken naar de cijfers, dan is het record waarschijnlijk minder bijzonder dan het lijkt. In de top-5 van de zonnigste jaren zien we zelfs vier van de laatste vijf jaar.”

Meer dan 2000 uur zon op je bolletje

Het oude record van 2099,5 uur (uit het jaar 2003) werd gisteren om 11.50 uur overschreden. Met nog een kleine twee maanden te gaan dit jaar komt 2022 uiteindelijk rond 2200 uur uit. Dit betekent dat het record waarschijnlijk met zo’n 5 procent zal worden verbeterd.

Willemsen: „Normaal, geldend over de jaren 1991 – 2020< is 1773 uur zon. Maar kijken we naar een kortere en recentere perioden, dan scheen de zon vaak veel meer dan normaal. De top-5 zonnigste jaren bestaat alleen uit jaren van de 21ste eeuw. Na 2022 en 2003 volgen respectievelijk: 2018, 2020 en 2019. Vier van de jaren in de top-5 zijn dus zelfs van de laatste vijf jaar.”

Tijdens de (tv-)intocht van Sinterklaas in Hellevoetsluis wordt het zaterdag schitterend weer. De wind houdt zich rustig, het is droog, zonnig en is het zacht voor de tijd van het jaar met een maximumtemperatuur van 15 graden. Vorig jaar was de intocht, vanwege corona, vooraf opgenomen en speelde zich af rond Paleis Soestdijk. Op de dag van uitzending trokken buien over het land.

Andere wolken en schonere lucht

De meteoroloog vervolgt: „Sinds de jaren 90 zien we in Nederland, en ook in de landen om ons heen, een toename van zonnestraling. Dat geldt vooral in de lentes en zomers. Dit komt door grotere invloed van hogedrukgebieden. De precieze redenen hiervoor zijn onzeker, maar de verandering wordt door verscheidene onderzoeken gekoppeld aan klimaatverandering.”

„Daarnaast hebben we door een gemiddeld iets warmer klimaat iets vaker convectieve bewolking dan vroeger. Hierbij is de wolkenvorming meer verticaal. Dit levert in wisselvallige perioden net iets meer zon op. Op dagen waarop vroeger het helemaal wolkendek gesloten bleef kunnen nu wel gaten in het wolkendek ontstaan. Tot slot is de lucht schoner dan tijdens de vorige eeuw. Hierdoor is er, door het hele jaar heen maar vooral in de herfst en winter, minder bewolking en minder mist.”