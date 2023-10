Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Spanningen nog meer op scherp na aanval op ziekenhuis in Gaza: ‘Situatie kan snel zo groot worden, dat het niet te controleren is’

Waar de spanningen tussen Israël en Hamas al tot een hoogtepunt opgelopen leken te zijn, kwam er een zware aanval op een ziekenhuis in Gaza overheen. Gisteravond kwamen honderden mensen om het leven toen er een explosie plaatsvond in het gebouw. In talkshow Op1 praten ze over de gebeurtenis.

De Palestijnen spreken over minstens driehonderd doden en nog eens honderden gewonden. Honderden slachtoffers zitten volgens het Palestijnse gezondheidsministerie nog vast onder het puin. Het ministerie spreekt van een „oorlogsmisdaad”. Artsen verwachten dat er al zeker vijfhonderd doden zijn gevallen en dat het aantal waarschijnlijk tot meer dan duizend gaat oplopen. Onder de doden zouden veel burgers zijn geweest die naar het ziekenhuis waren gevlucht.

Wie de schuldige is van het bombardement, is nog niet bekend. Volgens Israël zaten Hamas-strijders zelf achter de dodelijke explosie in een ziekenhuis in de Palestijnse Gazastrook. Het Israëlische leger zegt over informatie te beschikken dat een spervuur van „vijandelijke” raketten over het hospitaal ging richting Israël, toen het gebouw in Gaza werd geraakt door een afzwaaier. Hamas, dat de Gazastrook controleert, zegt dat het een Israëlische raketaanval was.

‘Situatie mogelijk niet meer te controleren’

Zoals iedere avond ging het bij elke talkshow, ook gisteren logischerwijs, over de conflicten tussen Israël en Hamas. Bart Wallet, hoogleraar Joodse studies, was bij Op1 aangeschoven om het daarover te hebben. Presentator Tijs van den Brink: „Gruwelijke beelden weer.” „Hartverscheurend”, reageert Wallet. „Je ziet de tol die deze oorlog vergt van de bevolking.”

Van den Brink noemt dat er na de aanval in het hele Midden-Oosten demonstraties plaatsvonden. Ook in Nederland gingen mensen de straten op, in bijvoorbeeld Rotterdam en Den Haag. Volgens Wallet was het ‘wachten’ op reacties en oplopende spanningen in het Midden-Oosten. „Op het moment dat Gaza meer getroffen wordt en er meer slachtoffers vallen, dat de onrust in de Arabische wereld toeneemt. Dat is wat we nu ook zien gebeuren, het is uit het boekje.”

Wel noemt Wallet de huidige situatie en de hoog opgelopen spanningen erg gevaarlijk. „Deze situatie kan heel snel zo groot worden dat het niet meer te controleren valt”, vertelt de hoogleraar.

Begin deze week zagen we nog Carola bij Humberto, die sprak over haar nichtje Noa. Zij werd door Hamas ontvoerd vanaf een festival in Israël. Diezelfde talkshow sprak daarvoor met de Nederlandse Mohammed, die met zijn familie vastzit in Gaza.

‘Beschuldiging aanval op ziekenhuis Gaza zet Arabische wereld in lichterlaaie’

Van den Brink: „Aanvankelijk was het bericht: ‘Dit komt door Israëlische bommen’. Israël zelf zegt: ‘Het is een afzwaaier van Islamitische jihad’, kunnen we daar iets over zeggen, wie daar gelijk in heeft?” Volgens Wallet is dat op dit moment echter nog niet mogelijk. „Eigenlijk moet je zeggen: het leed is geschied, die mensen zijn allemaal dood. En de beschuldiging van wie het gedaan heeft, zal een heel groot deel van de Arabische wereld in lichterlaaie zetten.”

Vanuit de Nederlandse politiek kwamen veel geschokte reacties na de aanval op het ziekenhuis in Gaza. Zo spreekt Defensieminister Kajsa Ollongren van „opnieuw een gitzwarte dag”. Haar collega Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) heeft „met grote afschuw” kennisgenomen van de explosie. Frans Timmermans, leider van GroenLinks/PvdA, noemt het „volstrekt onaanvaardbaar dat een ziekenhuis wordt aangevallen en onschuldige patiënten, kinderen, dokters en verplegers slachtoffer worden van deze grove schending van het internationaal recht”.

Demissionair premier Mark Rutte blijft hameren op het belang van zorgvuldig onderzoek naar de explosie gisteravond bij een ziekenhuis in Gaza, waardoor honderden Palestijnen omkwamen. Hij noemt het in een bericht op X „van groot belang helderheid te krijgen over de toedracht”.

Rutte spreekt van „dramatische beelden” van het getroffen ziekenhuis. „Het menselijk leed is onbeschrijflijk. Los van de toedracht staat het humanitaire leed van zoveel onschuldige slachtoffers voorop. Mijn gedachten gaan uit naar hen en hun geliefden.”

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

