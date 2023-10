Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Schrijnende alcohol-aanhouding in Bureau Rotterdam: ‘Twee kinderen op achterbank’

Ewout Genemans werd gisteravond bij Bureau Rotterdam geconfronteerd met een dronken bestuurder. Maar als blijkt dat de bestuurder en zijn bijrijdster, die eveneens ladderzat is, twee kinderen op de achterbank hebben, wordt de situatie pas echt schrijnend.

In Bureau Rotterdam krijgt de kijker het wel en wee van de politie in de havenstad te zien. En daarvoor kropen gisteravond bijna een miljoen kijkers voor de buis. Vorige week schrokken kijkers nog van een hond die doodgebeten werd in de aflevering.

Jongens met een mes, een auto die het politiebureau inrijdt, een drijvend hoofd in de sloot wat uiteindelijk een sixpack Hertog Jan blijkt, een brand in een bejaardenwoning, een achtervolging van een jongen zonder rijbewijs, een inbraak en ruzies op straat. Genemans zag het gisteravond allemaal voorbij komen.

Dronken bestuurder in Bureau Rotterdam

Maar in de aflevering van gisteravond krijgt de politie ook een melding van een roekeloze bestuurder. De man zou asociaal rijden en ook een restaurant zou eerder over dezelfde man een melding hebben gemaakt.

Agenten Gido en Jacco sporen de bestuurder op. „Zo blauw als een tientje”, concludeert Guido. De agent vraagt aan de bestuurder of hij heeft gedronken. „Een biertje en een wijntje”, antwoordt de man en dat ruikt ook de agent.

Kinderen op de achterbank

Er volgt een blaastest en daaruit blijkt dat de bestuurder wel iets meer heeft gedronken dan hij aangaf. Hij en zijn gezin zijn namelijk uiteten geweest. Zijn zoon en dochter zitten op de achterbank en het etentje stond blijkbaar in het teken van een kinderverjaardag. De man blaast een ‘F’ en dat is volgens de agenten het hoogste promillage dat je kunt blazen op het apparaat. „Dan had u misschien een taxi moeten bellen”, reageert de agent.

Maar de bestuurder zegt dat hij zich „super helder voelt”, goed gegeten heeft en bijna niks heeft gedronken. Alleen gaan de agenten daar niet in mee. De bestuurder wordt aangehouden. De man benadrukt dat hij niks verkeerd doet. „Ik wil mijn kinderen asjeblieft naar bed brengen”, reageert hij op de aanhouding.

Dronken moeder en vader

Daarna mengt ook de bijrijdster, die de moeder van de kinderen blijkt te zijn, zich in het gesprek. Deze mevrouw heeft nog veel meer gedronken en komt amper uit haar woorden.

Agent Guido blijkt persoonlijk geraakt door het voorval. „Ik kan hier zo boos om worden”, zegt hij. „Arme kids”, concludeert Genemans.

Aanhouding

Daarna smeekt de bestuurder of hij toch niet naar huis mag. „Nee natuurlijk niet meneer. Wat snapt u niet aan het feit dat u onder invloed rijdt en daarvoor bent aangehouden? Ik vind het gewoon een ernstig delict. U zit met twee kleine kinderen in de auto”, aldus de agent.

De man vertelt dat hij binnenkort naar een kliniek gaat. Guido kan er met zijn pet niet bij. „Het is toch verschrikkelijk dat u zo’n beslissing maakt met twee kinderen in de auto.” De man blijft hameren op het feit dat hij goed heeft gegeten en amper heeft gedronken. „Mag ik asjeblieft naar bed, waarom hoeft m’n vrouw dan niet?”, zegt de man. „Omdat zij niet rijdt”, zegt de agent streng.

Ewout Genemans schrikt van situatie

De kinderen worden uiteindelijk richting opa en oma gebracht. De bestuurder wil nog graag even zijn kinderen gedag zeggen, maar dat laat de politie niet toe. Genemans weet niet wat hij ziet. „Twee kleine kinderen achterin de auto. Een moeder die niet op haar benen kan staan en een vader die amper op zijn benen kan staan achter het stuur. Arme kinderen.”

Later komt ook oma aanwaaien. „Zoals hij nu praat, heeft hij niet te veel gedronken”, concludeert oma. „Dus u neemt ons meetmiddel in twijfel?”, vraagt agent Guido. „Ik weet hoe hij kan praten als hij wat meer op heeft”, legt oma uit.

Veilig Thuis

Er wordt ook een zorgformulier over de situatie opgesteld voor Veilig Thuis en agent Guido, die zelf vader is, kan zich heel boos maken om zulke situaties. „Het is belangrijk dat meneer en mevrouw zich gaan gedragen als papa en mama. Dat verdienen die kindjes ook.”

De man bleek uiteindelijk het dubbele van de toegestane hoeveelheid alcohol te hebben gedronken. Het leverde hem een boete van 350 euro op en hij is zijn rijbewijs voor vier maanden kwijt.

Je kijkt Bureau Rotterdam terug via Videoland.

