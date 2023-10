Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Belastingdienst zet tandje bij met invorderen belastingschuld coronacrisis, aanmaningen de deur uit

De coronaperikelen hebben we een beetje verdrongen, maar de coronabelastingschuld is voor veel ondernemers nog niet weg. Integendeel, bij sommigen loopt de schuld zo ver op dat aanmaningen de deur uit gaan en deurwaarders door de Belastingdienst worden ingezet.

27.000 ondernemers hebben in september aanmaningen ontvangen van de Belastingdienst. Het terug betalen van de coronabelastingschuld duurt te lang en ze moeten nu in één keer de boel afbetalen.

Coronaschuld bij de Belastingdienst

En dat betekent dat de eerste dwangbevelen en deurwaarders bij de Belastingdienst de deur uit zijn. Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris Van Rij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, waar ook de NOS over schrijft.

Ondernemers mochten tijdens de coronacrisis bepaalde belastingen uitstellen. De opgebouwde belastingschuld moet sinds oktober vorig jaar in termijnen worden terugbetaald. Ondernemers hebben daarvoor vijf jaar de tijd. Tienduizenden van deze ondernemers liepen achter met hun betaling of hadden nog helemaal geen betaling gedaan.

Ondernemers moeten schuld in één keer terugbetalen

De Belastingdienst liet eerder dit jaar weten dat ondernemers die te veel achterstallige betalingen hadden, de hele schuld in één keer moeten afbetalen. En als zij hier niet toe in staat zijn, dan verschijnt er een deurwaarder op de stoep.

Veel faillissementen deden zich in de coronaperiode niet voor. Mede door de overheidssteun, waaronder deze belastinguitstel, konden veel bedrijven blijven bestaan.

Harde aanpak

Maar de Belastingdienst hanteert weer een harde aanpak. En hoewel faillisementen tot nu toe uitbleven, zou deze nieuwe werkwijze dat beeld best eens kunnen veranderen.

Eind augustus ging het om een groep van 35.000 ondernemers die hun schuld te lang lieten oplopen. Maar nadat de staatsecretaris dit had aangekondigd, ondernamen sommige ondernemers toch nog actie. 2000 van hen losten de schuld in één keer af, 2000 liepen hun achterstand in en 4000 vroegen om hulp.

Hulp

Bij de overige 27.000 ondernemers bleef het dus stil en is de invordering afgelopen maand gestart. Het gaat vooral om kleine bedrijven die veelal een schuld van onder de 20.000 euro hebben. Na een aanmaning volgen dwangbevelen, waarmee beslag kan worden gelegd op spullen van de ondernemer.

Volgens het ministerie van Financiën kunnnen ondernemers nog steeds om hulp vragen. Ook als het dwangbevel binnenkomt.

Uitstel van belastingen in coronacrisis

Later deze maand wordt bij nog eens 8000 andere ondernemers de betalingsregeling ingetrokken. Dit omdat ze te ver achterlopen. Half november krijgen 30.000 ondernemers met achterstand ook een waarschuwingsbrief. Zij moeten binnen twee weken in actie komen, anders wordt ook hun betalingsregeling ingetrokken.

400.000 ondernemers hebben om uitstel van bepaalde belastingen gevraagd tijdens de coronatijd. Het ging om een bedrag van 47,7 miljard euro.

Vorige Volgende

Reacties