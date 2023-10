Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maxime Meiland openhartig over verkrachting in Who’s That Girl: ‘Ik voelde me zo alleen’

Maxime Meiland vertelde gisteravond in Who’s that girl – Het mooiste meisje van de klas VIPS openhartig over de hoogte- en dieptepunten die ze in haar 27-jarige leven heeft gemaakt.

„Ik voelde me zo alleen. Ik dacht echt: ‘Ik kom hier nooit meer overheen’.”

Meiland hield jarenlang haar mond

In die 27 jaar heeft Meiland nogal wat meegemaakt. Eén van de dieptepunten waar de realityster over vertelt in Who’s that girl, een serie waarin bekende Nederlandse vrouwen hun levensverhaal delen, is het moment waarop ze werd verkracht. Ze was die bewuste avond buiten met een paar jongens. „Toen kwam daar een andere jongen bij die ik helemaal niet kende. Hij heeft mij die avond verkracht”, vertelt Meiland. „Ik kwam thuis en ik heb niks gezegd.” Jarenlang heeft ze vervolgens haar mond gehouden.

„Ik had het eigenlijk meteen moeten zeggen, want dan was het allemaal heel anders geweest.” Maar Meiland schaamde zich en durfde het daarom niet te vertellen. „Je gaat het toch bij jezelf zoeken. Ik was natuurlijk ook onhandelbaar thuis.”

‘Ik wil niet meer’

De emoties zitten jaren later nog steeds hoog bij Meiland. In tranen vertelt ze hoe ze zich destijds zo alleen voelde. „Ik dacht echt: ‘Ik kom hier nooit meer overheen’. Terwijl het eigenlijk zoveel mensen overkomt, maar ja, dat besef heb je dan nog helemaal niet. Ik vond het heel moeilijk.”

Drie jaar lang loopt Meiland rond met het geheim, wat steeds moeilijker en moeilijker begon te worden. „Op een gegeven moment dacht ik: ‘Ik wil niet meer’. Maar dat wilde ik mijn moeder niet aandoen.”

Last van schouders af

Meiland neemt daarom uiteindelijk haar moeder in vertrouwen en legt uit wat er die bewuste avond is gebeurd. „Mijn moeder moest ook zo huilen. Ze zei: ‘Nou snap ik waarom je zo doet, waarom je zo onhandelbaar bent’.” Voor Meiland was het een hele opluchting om het te vertellen. „Er viel zo’n last van mijn schouders af.”

Kort daarna ging Meiland in therapie. Iets wat haar „heel erg heeft geholpen”. „Gewoon het praten erover. Toen ging het steeds beter. En toen kreeg ik op een gegeven moment Clairetje natuurlijk.”

Moeder en dochter hebben het inmiddels een plek kunnen geven, maar het verdriet en de boosheid zit er nog steeds. „Het is zo jammer dat ze er niet wat over heeft gezegd. Want als je meteen naar je moeder gaat, dan ga je meteen naar de huisarts of naar het ziekenhuis en dan heb je gewoon het DNA”, vertelt moeder Erica.

Je kunt Who’s That Girl terugkijken via NPO Start.

