Belastingdienst is duidelijk: ‘Ondernemers móeten nu coronasteun terugbetalen’, en dat zorgt voor stress

Hoewel we de coronaperikelen al een beetje verdrongen hebben, ligt daar voor heel wat ondernemers een opgebouwde schuld te wachten. De Belastingdienst wil dat de midden- kleinbedrijven (mkb’ers) een begin maken aan het terugbetalen van de coronasteun, maar dat zorgt voor de nodige stress bij ondernemers. Want hoe kunnen zij nu die belastingschuld terugbetalen?

Horecaondernemers of winkeleigenaren die tijdens de lockdowns getroffen werden, konden destijds rekenen op coronasteun van de overheid. Deze week krijgen ruim 60.000 mkb’ers de blauwe brief op de deurmat. Daarin staat dat de ondernemers een begin moeten maken aan het terugbetalen van de coronasteun. Anders moeten zij deze in één klap terugbetalen.

Jacco Vonhof vertelde vandaag bij Goedemorgen Nederland dat veel mkb’ers niet alleen een schuld hebben opgebouwd bij de Belastingdienst. „De NOW voor personeelskosten, Tegemoetkoming van vaste lasten (TVL), soms bij de gemeente, krediet bij leveranciers of ze hebben geld bij familieleden geleend. Er is meer dat terugbetaald moet worden.” Hij legt uit dat een ondernemer bijvoorbeeld eerst de leverancier betaalt, omdat anders de voorraad niet wordt aangevuld en er dus ook geen geld verdiend wordt. „Je moet maar net genoeg verdienen om je schulden af te betalen, inkomen uit je bedrijf te halen én de belastingen te betalen.”

Vonhof legt uit dat veel mensen dit zagen aankomen. Maar de brief negeren of wegduiken heeft volgens hem weinig zin. Hij vreest dat de Belastingdienst dan op een gegeven moment korte metten maakt. „Dan loop je het risico op een faillissement.” Vonhof benadrukt dat het leven niet hetzelfde is als voor corona, mede door de inval in Oekraïne en inflatie.

Faillissementen voor mkb’ers

Qua faillissement-cijfers is er momenteel nog niet veel aan de hand. Maar Vonhof vreest voor de komende tijd. „Het gaat nu nog om 63.000 ondernemers die nog niet betaald hebben. En het gaat om 17 miljard euro die nog openstaat. Het kan haast niet anders dat er ondernemers zullen zijn die het niet trekken.”