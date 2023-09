Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Belastingdienst gaat verkopers Vinted en Marktplaats controleren: moet je nu belasting betalen over inkomsten?

Tweedehands spullen verkopen is steeds makkelijker geworden met de komst van websites als Vinted en Marktplaats. Daar kun je kleding of spullen die je zelf niet meer gebruikt voor een zacht prijsje aanbieden aan anderen. Voorheen kreeg de Belastingdienst maar moeilijk lucht van de activiteiten van verkopers op dat soort sites. Maar dat verandert met de komst van nieuwe regels. En die zouden je als verkoper zomaar kunnen raken.

Websites als Marktplaats en Vinted zijn vanaf januari 2024 verplicht om verkoopinformatie die ze dit jaar al van hun gebruikers hebben verzameld, rechtstreeks door te geven aan de Belastingdienst. Daarbij moet je denken aan de gemaakte omzet over het afgelopen jaar en het aantal verkochte producten.

De nieuwe regels leiden tot de nodige onrust onder gebruikers. Want wat betekenen ze voor verkopers? Moeten zij nu belasting gaan betalen over de opbrengsten? Metro legt het hieronder uit.

Dit verandert er

Veel mensen verdienen een zakcentje bij met de verkoop van hun oude spullen op internet. Je opbrengsten aangeven bij de Belastingdienst? Bijna niemand die dat doet. Daar komt verandering in.

Alhoewel, in zekere zin verandert er niks voor verkopers. Of je nou een fervent verkoper bent of soms iets op Marktplaats of Vinted zet, je hoeft de inkomsten niet zelf door te geven aan de Belastingdienst. Dat doen de online platformen voor jou.

❓ Nieuwe regelgeving voor verkoopwebsites Europese landen liepen de afgelopen jaren miljarden aan btw-inkomsten mis, mede omdat veel verkopers op verkoopsites zich voordoen als particulier en niet als webwinkel. Logisch, want als webwinkel ben je gebonden aan regels en belastingvoorwaarden. En dat heb je niet als particulier. Om daar wat aan te doen, zijn de regels aangescherpt. Eén daarvan richt zich op verkoopwebsites als Vinted, Marktplaats of Bol.com. De Belastingdienst wil meer inzicht in wie de verkopers zijn op die websites. Daarom moeten de verkoopplatformen sinds dit jaar gegevens van hun gebruikers bijhouden. De richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie (DAC7) wordt dat ook wel genoemd. De verkoopplatforms moeten een seintje geven aan de Belastingdienst als iemand in één jaar meer dan 30 items of voor meer dan 2000 euro verkoopt. Dan kan er bepaald worden of iemand eigenlijk niet gewoon aangemerkt moet worden als een bedrijf in plaats van particulier.

Belasting betalen over inkomsten uit verkoop? Dit is wanneer dat moet

Of je belasting moet betalen over de inkomsten uit de verkoop op Vinted, Marktplaats of andere verkoopsites, is afhankelijk van de omstandigheden, zegt de Belastingdienst. Als de artikel- en omzetgrens niet wordt gehaald (30 items, 2000 euro aan inkomsten), wordt ook jouw verkoopinformatie niet gedeeld. Kom je daar niet aan, dan hoef jij je sowieso niet druk te maken over de check van de Belastingdienst.

Maar haal je één van die grenzen wel? Dan gaat het er vooral om of je als hobby verkoopt (en dat doe je algemeen tegen een verlies) of dat je het op grotere schaal doet en daadwerkelijk een winst verwacht.

Gaat het om een hobby? Dan hoef je je geen zorgen te maken. Behalve dat de Belastingdienst jouw gegevens krijgt, verandert er niets. Is dat tweede het geval? Dan ben je volgens de Belastingdienst een ondernemer. Je dient dan over je inkomsten belasting te betalen.

Hobby of onderneming: wie niet zeker weet onder welke categorie hij of zij valt met de verkoopactiviteiten op internet, kan op de website van de Belastingdienst de check doen.

