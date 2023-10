Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Artsen uiten zorgen over gezondheidsadviezen influencers: ‘Bespreek het ook met je huisarts’

Artsen maken zich zorgen over het groeiend aantal BN’ers en influencers dat via sociale media (soms onjuiste) gezondheidsadviezen verspreidt. Bijvoorbeeld over anticonceptie en zonnebrand. Dat meldt het AD deze ochtend.

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik vreest de gevolgen. „Er groeit een generatie op die meer waarde hecht aan de mening van een knappe BN’er dan aan die van de huisarts.”

Influencers zweren bij natuurlijke anticonceptie

Zo zweren sommige influencers op sociale media bij natuurlijke anticonceptie. In plaats van hormonale anticonceptie door middel van bijvoorbeeld de pil of een spiraal, gebruikt deze groep slechts een thermometer en een app. Zo houden zij op een hormoonvrije manier bij wanneer hun vruchtbare dagen zijn.

🤰 Kans op zwangerschap Volgens onderzoeken waar Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) zich op baseert, blijkt de kans op een zwangerschap bij een hormoonspiraal 0,2 procent. Bij de pil is dat 0,3 procent, mits deze precies wordt gebruikt als voorgeschreven. Bij natuurlijke anticonceptiemiddelen is de kans hoe dan ook hoger. Het NHG gaat uit van 5 procent kans bij de kalendermethode en 3 procent kans bij de ovulatiemethode. Als deze methodes perfect gecombineerd worden is de kans een stuk lager, namelijk 0,4 procent. Maar het perfect combineren blijkt in de praktijk vaak moeilijker dan gedacht, waardoor de kans op een zwangerschap op kan lopen tot 24 procent.

De meeste huisartsen zijn niet heel positief over deze manier van anticonceptie die bepaalde influencers promoten. „De kans om zwanger te worden met deze methode is ook echt een stuk groter”, zei gynaecoloog Arianne Lim van het Maastricht UMC eind juli tegen de NOS. „Het berekenen van vruchtbare dagen is eigenlijk een methode voor mensen met een kinderwens. Het is niet ontworpen als anticonceptie en zo zou ik het dus ook niet noemen.”

Abortusklinieken zien stijgen

Deze zomer lieten abortusklinieken ook weten dat ze een stijging zagen in het aantal jonge vrouwen dat ongewenst zwanger is geraakt tijdens het gebruik van natuurlijke anticonceptiemiddelen. Het ging om een stijging van 15 procent in vergelijking met 2021.

Geneesmiddelenautoriteit CBG is daarom ook een campagne gestart om vrouwen hiervoor te waarschuwen. „Het is belangrijk dat vrouwen de feiten op een rij hebben over betrouwbare anticonceptie, zodat ze zelf een afgewogen keuze kunnen maken. Maak voor je keuze gebruik van betrouwbare informatie. Ervaar je toch klachten? Bespreek het met je huisarts”, vertelt voorzitter Ton de Boer aan het AD.

Gevolgen adviezen influencers komende jaren zichtbaar

De zorgen van artsen beperken zich niet alleen tot zorgen over het gezondheidsadvies over anticonceptie. Het gaat over al het medische advies wat deze groep geeft, bijvoorbeeld over de schadelijke stoffen in zonnebrand. „Als mensen niet ook een deskundige raadplegen, kan dat grote gevolgen hebben”, zegt Coolen van Brakel tegen de krant. „Ik denk dat we die gevolgen de komende jaren gaan zien.”

