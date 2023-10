Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Komend weekend vallende sterren te zien

Het kan komend weekend de moeite waard zijn om een blik richting de sterrenhemel te werpen. In de nacht van zaterdag op zondag zijn namelijk vallende sterren te zien.

Aankomend weekend dienen zich in de sterrenhemel namelijk zogenoemde meteorenzwerm Orioniden aan. En deze meteorenzwerm zorgt ervoor dat er dit weekend wel 22 tot 33 vallende sterren per uur te zien zijn, aldus Weeronline. Deze meteoren bewegen snel door de lucht en laten opvallende, lichtende sporen achter.

Weekend niet ideaal

Maar de omstandigheden om de vallende sterren te spotten zijn alleen niet ideaal, volgens het weerplatform. Want het hoogtepunt van deze vallende sterren-expolosie vindt namelijk zondag plaats om 17.00 uur. Maar dan is het natuurlijk nog licht. Daardoor zullen we waarschijnlijk slechts ongeveer 11 meteoren per uur van deze zwerm waarnemen.

Daarnaast zijn de weersvoorspellingen wisselvallig, waardoor niet duidelijk is of bewolking roet in het eten gooit. Dit zou namelijk het zicht kunnen belemmeren. Toch verwacht het weerbureau dat een eventuele opklaring de kans biedt om de vallende sterren alsnog te zien.

Meteorenzwerm

Gunstig voor de sterrenliefhebbers is wel dat de maan voor middernacht achter de horizon verdwijnt. Doordat er geen maanlicht is, zijn de sterren ‘s nachts beter zichtbaar.

De piek valt dus in de nacht van 21 op 22 oktober, maar ook een aantal dagen daarvoor en daarna zijn er nog genoeg vallende sterren te zien van deze meteorenzwerm.

Vallende sterren spotten

Je ziet vallende sterren het best op een plek waar weinig licht is. Kies voor een afgelegen plek ver van gebouwen, auto’s en andere lichtbronnen. En mocht je als ‘fonkel’ en ‘lichtjes’-liefhebber nog een vakantie overwegen? Misschien zijn deze bestemmingen, waar lichtgevende taferelen in de natuur zich voordoen, iets voor jou?

Nu we het toch over natuurverschijnselen hebben, de weersvoorspellingen voor de komende weken zien er anders uit dan we gewend waren. Zo was deze eerste oktoberperiode nog behoorlijk warm, maar klopt de herfst toch echt aan. Volgens meteoroloog Jaco van Wezel zakt het kwik deze week naar de 13 graden en lijkt het erop dat we de herfstperiode tegemoet gaan.

