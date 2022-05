Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom maakt men zich ineens druk over zonnebrand?

Het weer begint beter te worden en ineens is daar een discussie over zonnebrand. Want op social media verdeelt men zich wederom in twee kampen. Kamp pro-zonnebrand en kamp anti-zonnebrand. Maar waarom maken we ons hier nu eigenlijk druk om?

Mooi weer betekent, zoals dat ons geleerd is, smeren maar. Want verbranden, dat wil je niet. De meeste dermatologen zweren bij het goedje dat je beschermt tegen de zon. Integendeel, sommige huid-experts raden zelfs aan om iedere dag zonnebrandcrème op te doen ter bescherming tegen uvb-straling. Ken je trouwens deze fabels en feiten over zonnebrand?



#zonnebrandcrème 1. Ik weet niet of dit zo vet belangrijk is. Er zitten dieren en kinderen onschuldig in eenzame opsluiting. Ouders zijn hun kinderen kwijt omdat ze ooit een toeslag hebben aangevraagd. Maar laten we het over zonnebrandcrème hebben. — 🌱Pita Rabia Boers (@rabiababyyeah) May 13, 2022

Op sociale media keren mensen zich tegen zonnebrand

Maar kamp anti-zonnebrand ziet dat anders. Mensen uit dat kamp spreken zich op social media uit over schadelijke stoffen die in zonnebrand zitten. Deze stoffen zouden zelfs kankerverwekkend zijn en de zon zou een stuk minder schadelijk zijn dan wij eerder altijd dachten. Een post van opiniemaakster Eva Vlaardingerbroek werd meer dan tienduizend keer geliked.



Dermatologen waarschuwen voor huidkanker door zon

Volgens dermatologen kan niet insmeren huidschade of zelfs huidkanker opleveren. Zo sprak dermatoloog Marlies Wakkee tegen NOS Radio 1 Journaal haar zorgen uit over de geluiden op social media. Volgens haar is de zon veel schadelijker dan zonnebrand. „Tenzij je regelmatig een fles zonnebrandcrème opdrinkt, zijn er geen aanwijzingen dat zonnebrandcrème kankerverwekkend is als je het gewoon op je huid smeert.”



Mooi om te zien dat na de enorme toename van virologen op #twitter, we nu ook een hele rits nieuwe dermatologen kunnen verwelkomen! #zonnebrandcreme — Rogier (@rogier1974) May 13, 2022

Zij legt daarnaast uit dat uren in de zon zitten, ingesmeerd of niet, sowieso niet gezond is voor een mens. En benadrukt het belang van de schaduw opzoeken en zonbeschermende kleding. „Er zijn in het verleden wel eens studies geweest die laten zien dat je door het smeren wel huidkanker zou kunnen krijgen, maar dat had te maken met mensen die dan smeerden en dachten: nu heb ik me ingesmeerd, nu kan ik de hele dag op het strand zitten. Dat is niet zo.”



De beste zonnebrandcrème: de zon mijden!#zonnebrandcreme — marcelslagman1 (@marcelslagman1) May 13, 2022

Discussie social media over zonnebrand

Tja en Nederland zou Nederland niet zijn als daar al heel snel een social media-rel ontstaat. Waar men zich graag in mengt. Zo reageert onder meer D66-lid Jan Paternotte op de zonnebrand-discussie.



ATTENTIE: het is volop lente en iedereen geboren in 1️⃣9️⃣1️⃣1️⃣ of later wordt door de gehele medische wetenschap aangeraden zonnebrandcrème te gebruiken. Doen! #zonnebrandcreme ☀️ pic.twitter.com/vuk7H6HHzC — Jan Paternotte (@jpaternotte) May 13, 2022



Blijven smeren lieve mensen… Je wil geen zes injecties en hechtingen in dit deel van je lijf. Want het is fucking pijnlijk 🥶 #zonnebrandcreme #huidkanker ☀️🍀 pic.twitter.com/VjY6Hb4swW — Dennis Ruyer (@dennisruyer) May 12, 2022

Overigens blijft het op social media niet overal beleefd en wijst men met de beschuldigende vinger naar een ander. Ook vallen vaak de termen als „wappie” en „antivaxxer” regelmatig voor de mensen die zonnebrand afzweren.

Onderzoek naar of zonnebrand kankerverwekkend is

EenVandaag haalde vorige week een onderzoek van De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) aan. Daaruit bleek dat er kankerverwekkende stoffen in het bloed terechtkomen als je deze producten op je huid smeert. Het is niet duidelijk hoeveel van deze stoffen precies in het bloed komen en hoe schadelijk dat is. Ondanks het alarmerende bericht, adviseert de FDA mensen om wel zonnebrand te blijven gebruiken. Niet smeren is nog steeds zeer gevaarlijk, omdat dat een groot gevaar voor huidkanker oplevert.

De Consumentenbond raadde recent af om drie specifieke zonnebrandcrèmes te gebruiken. Deze waren van de Etos, Subtribe en Clinique. Dit omdat de zonnebrand niet de factor behaalde die op de fles stond aangegeven. En kans op verbranden dus groter werd.