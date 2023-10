Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Disney viert 100-jarig bestaan met nostalgische film: ‘Mensen terugbrengen naar hun jeugd’

The Walt Disney Company bestaat vandaag honderd jaar en maakte voor de gelegenheid een korte film waarin ruim vijfhonderd animatiefiguren uit de geschiedenis van het bedrijf samenkomen. Ariel, Mickey Mouse, Mulan, Tinkerbell, Anna en Elsa; ze zijn er allemaal bij.

„We wilden mensen van alle leeftijden even terugbrengen naar hun jeugd”, aldus regisseur Dan Abraham.



It all started with a dream and a mouse… ✨ …and tonight 100 years of stories will come together to celebrate in Once Upon A Studio, a new Original short film. #Disney100 (1/2) pic.twitter.com/666LYuF2D0 — Disney (@Disney) October 15, 2023

543 personages Disney personages

In de film, Once Upon a Studio, zijn 543 personages te zien uit 85 filmprojecten van Disney. Bijzonder hieraan is dat alle personages te zien zijn in hun originele vorm. Dat betekende een geschiedenislesje in animatie voor de makers, vertelt Trent Correy, de andere regisseur van de korte film aan persbureau ANP.

„Opeens moesten de animatoren de handgetekende Sneeuwwitje maken zoals ze verscheen in Disney’s eerste animatiefilm uit 1937 en bijvoorbeeld de 101 dalmatiërs uit de jaren 60, waarvoor de toen baanbrekende Xerox-techniek werd gebruikt.”



The first Disney Princess, Snow White, and the newest Disney Princess, Asha, sing together along with Mulan in the new short film to celebrate 100 years of Disney, 'Once Upon a Studio'!! ❤️ pic.twitter.com/ARYeIefLNU — Snow White News (@SnowWhiteNews) October 16, 2023

Geen gebruik gemaakt van AI

De makers hebben tijdens het maakproces van de film geen gebruik gemaakt van Artificial Intelligence (AI), zo stellen de regisseurs. Ook al had dit soms een goede oplossing kunnen bieden. In de film wordt namelijk veel gesproken, maar niet alle stemacteurs van de afgelopen 100 jaar zijn nog in leven. „In sommige gevallen hebben we stemacteurs gevonden die heel, heel dicht bij het origineel kwamen. Bij anderen personages hebben we originele uitspraken uit hun films gebruikt”, legt Correy uit.

Een voorbeeld daarvan is Jiminy Cricket, in Nederland ook bekend als Japie Krekel, uit Pinocchio (1940). „De stem van Cliff Edwards is zo specifiek, daar wilden we geen ‘soundalike’ voor gebruiken”, aldus Abraham. „Kijkers krijgen maar een paar seconden met ieder personage, we wilden dat ze meteen werden teruggevoerd.”

Honderd jaar aan historie

Honderd jaar historie in een filmpje onder de tien minuten stoppen was geen makkelijke opgave, geven de regisseurs toe, maar het voelde als een samenwerking met iedereen die hen voor ging. „Eigenlijk zou iedereen die ooit voor de animatiestudio van Disney heeft gewerkt in de aftiteling van Once Upon a Studio moeten staan. Dan had die alleen een uur geduurd, en dat is misschien wat lang voor na een filmpje van achtenhalve minuut.”

Once Upon a Studio is te zien bij Disney+.

Reacties