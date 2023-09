Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Informatie over anticonceptie laat te wensen over’, Arjen Lubach lanceert ludieke oplossing

Arjen Lubach neemt in zijn programma De Avondshow met Arjen Lubach anticonceptie op ludieke wijze onder de loep. Want hoe zorg je ervoor dat jongeren de juiste informatie verkrijgen?

In de uitzending werd een website gelanceerd waar jongeren gemakkelijk informatie over anticonceptie kunnen vinden.

‘Bangen zonder baby’

Informatie over anticonceptie is via een overheidssite namelijk niet gemakkelijk genoeg te vinden voor jongeren, vond Lubach. Daarom heeft hij het adres bangenzonderbaby.nl als een soort sneltoets ingezet om op de site van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) terecht te komen.

De NPO-coryfee besteedde in zijn programma De Avondshow met Arjen Lubach aandacht aan anticonceptie omdat steeds meer jongeren via online-influencers foute informatie krijgen over anticonceptie. „Het bestaan van influencers laat maar weer zien hoe belangrijk anticonceptie is”, grapt Lubach in het fragment.

De Avondshow met Arjen Lubach

Zo zijn er volgens hem veel influencers die stellen dat de pil negatieve bijwerkingen zou hebben en dat vrouwen er zelfs onvruchtbaar van zouden kunnen worden.

Lubach geeft in de uitzending een lesje seksuele voorlichting. „Je gebruikt anticonceptie omdat je seks wil hebben zonder zwanger te raken. Je kunt van alles gebruiken: condooms, de pil, een spiraal, non-stop praten over je treintjes-verzameling…”



Je temperatuur meten in plaats van de pil nemen. Steeds meer jonge vrouwen stappen over naar 'natuurlijke anticonceptie.' Maar dat is zeker niet zonder risico's. Kijk De #Avondshow Seksuele Voorlichting op YouTube: https://t.co/lckRqwuRgd pic.twitter.com/I6GQx73emk — De Avondshow met Arjen Lubach (@deavondshowvpro) September 27, 2023

Anticonceptie

Lubach vertelt wat over de anticonceptiepil en pleit tussendoor nog even voor een mannenpil. „De pil is echter weer niet zo schadelijk als influencers ons willen doen geloven.”

Ook promoten veel influencers ‘natuurlijke anticonceptie’, wat betekent dat jongeren seks hebben buiten de menstruatiecyclus van een vrouw om. Door middel van diverse apparaten die de temperatuur kunnen meten, zou de eisprong gevolgd kunnen worden. „De piepkleine temperatuurverhoging bij de eisprong wordt niet altijd opgepikt via deze methode.”

Experts waarschuwen dan ook dat deze methode niet goed werkt, omdat de cyclus van een vrouw niet altijd even regelmatig is en dat andere factoren kunnen meespelen die voor een temperatuurverhoging zorgen.

Lubach: ‘Dat is het probleem’

Het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGVA) waarschuwde deze zomer dat zich steeds vaker jonge vrouwen melden die, mede door nepnieuws op sociale media, reguliere anticonceptie wantrouwen.

„Maak gebruik van betrouwbare bronnen, is wat het CBG stelt. Maar dat is het probleem”, zegt Lubach. „De influencers hebben het bereik, maar niet de kennis. En het CBG heeft heel veel kennis, maar veel minder bereik”, aldus Lubach.

„Voordat je hun website hebt ingetoetst ben je al drie keer zwanger”, grapt hij. „Dat kunnen wij beter. Bangenzonderbaby.nl brengt je naar het CBG. En bij twijfel, praat met je huisarts”, adviseert Lubach ten slotte.

De Avondshow met Arjen Lubach terugkijken kan via NPO Start.

