Zoon van Taghi gelinkt aan ‘crimineel’ oud-platenlabel rapper Boef

De zoon van Ridouan Taghi, die nu vastzit in Dubai, was volgens politiedocumenten betrokken bij een platenlabel waar onder meer rapper Boef nummers uitbracht.

Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws en Follow The Money. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat met het platenlabel drugsgeld is witgewassen.

Wie praat die gaat

Het gaat om het platenlabel El Chapo Productions, wat in 2016 in Amsterdam werd opgericht en vernoemd is naar een Mexicaanse drugsbaas. El Chapo Productions bracht tot 2020 muziek uit van rappers als Boef, Lijpe en Ismo.

Onder meer het nummer Wie praat die gaat, een uitspraak dat als waarschuwing geldt voor verraders, werd onder het label uitgebracht door de rappers. Of zij wisten van de banden met de familie Taghi, kon niet worden aangetoond. Overigens worden zij niet verdacht van witwassen.

Platenlabel El Chapo

Het verband tussen de 22-jarige zoon van Taghi en het platenlabel kwam aan het licht dankzij versleutelde berichten die de politie in 2017 wist te kraken. Rechercheurs konden zo 3,6 miljoen berichten uit het criminele milieu lezen.

Mohamed K., op papier de eigenaar van El Chapo, wordt in een ander onderzoek verdacht van het witwassen van drugsgeld. In dat onderzoek speelt El Chapo ook een rol. Het platenlabel zou drugsgeld hebben witgewassen door de productie van nummers en videoclips te financieren met crimineel geld.

Boef, Lijpe en Ismo

Rappers Boef, Lijpe en Ismo worden niet verdacht van witwassen. RTL Nieuws heeft verschillende pogingen gedaan om in contact te komen met Lijpe en Ismo. Dat contact is echter niet tot stand gekomen.

Boef wil daarentegen inhoudelijk niet reageren. Zijn management reageert als volgt tegen RTL Nieuws: „Boef is een artiest die jarenlang muziek uitbrengt onder verschillende labels en verder is hij nergens van op de hoogte.”

