Yeşilgöz vindt dat ‘niet alleen VVD schuld heeft aan asielcrisis’

In alle jaren dat de VVD in het kabinet heeft gezeten, is de asielinstroom niet naar beneden gegaan terwijl de liberalen daar al jaren op aandringen. VVD-lijsttrekker en justitieminister Dilan Yeşilgöz vindt dat dit niet alleen de VVD kan worden verweten.

„We hebben altijd in coalities gezeten”, zei ze tijdens opnames van het tv-programma College Tour. De deur naar samenwerking met de PVV staat nog steeds op een kier, ondanks de kritiek die zij daarop krijgt.

‘Echte vluchtelingen’

De VVD heeft zich altijd ingezet voor „echte vluchtelingen”, zei Yeşilgöz. „Daar wil ik altijd plek voor openhouden.” De instroom moet wel naar beneden en er moet een onderscheid worden gemaakt voor asielzoekers die vluchten vanwege onder meer hun politieke opvatting, identiteit of geloof, volgens de lijsttrekker.

Oorlogsvluchtelingen kunnen tijdelijk worden opgevangen, maar zodra de situatie het toelaat, moeten zij naar hun moederland terug, vindt de VVD-lijsttrekker. Zo wil ze ook draagvlak in de samenleving behouden voor de opvang van asielzoekers.

Yeşilgöz doet deur open voor PVV

Het kabinet-Rutte IV van VVD, D66, CDA en ChristenUnie is deze zomer gevallen over de asielaanpak. Als dat niet was gebeurd, was er een „waterig compromis” uitgekomen dat „het verschil niet zou maken”, zei Yeşilgöz.

Nadat de VVD-lijsttrekker recent de deur voor samenwerking met PVV-leider Geert Wilders had opengezet, kreeg zij daar veel kritiek op. Demissionair premier Mark Rutte had die deur jaren geleden definitief dichtgeslagen. Pas als Wilders zijn uitspraken over ‘minder Marokkanen’ zou terugnemen, wilde Rutte weer in gesprek. Wilders neemt die uitspraken nog steeds niet terug.

VVD-leider

Die uitspraken van de PVV-voorman vindt Yeşilgöz „toen en nog steeds walgelijk. Maar we staan op een nieuw moment in de politiek, met zoveel nieuwe politieke leiders. Je moet ergens een knip, een frisse start maken en vooruit kijken.”

Op veel punten is de nieuwe VVD-leider het niet eens met het verkiezingsprogramma van de PVV, maar ze wacht de campagne en de verkiezingen af. Daarna moet worden bekeken „met welke intenties we met elkaar aan tafel gaan zitten.”

