Boef over samenwerking met Lil Kleine: ‘Sta niet achter iemand de mond snoeren’

Rapper Boef blijft achter Lil Kleine staan. Dat zei hij gisteravond in de talkshow Humberto Op Zaterdag. Boef schoof aan om over zijn nieuwe album Luxeprobleem en de samenwerking met Lil Kleine te vertellen. Over dat laatste werd hij kritisch bevraagd.

Hoewel de samenwerking met Lil Kleine deze week meteen een plekje in de Top 40 opleverde met het nummer Herinnering, krijgt Boef ook veel kritiek. Jorik Scholte, zoals Lil Kleine echt heet, wordt nog altijd verdacht van mishandeling van zijn ex-partner Jaimie Vaes. „Het lijkt me gek. Je hebt zoveel muzikaal succes met je nieuwe nummer Herinnering in samenwerking met Lil Kleine. Maar je krijgt tegelijkertijd heel veel kritiek op deze samenwerking. Want waarom ga je meteen weer een plaat maken met Lil Kleine, terwijl hij nog wordt onderzocht door het OM. Hoe is dat in zijn werk gegaan?”, vraagt presentator Humberto Tan zich af.

Boef gelooft niet in cancelcultuur

Maar Boef blijft achter zijn vriend staan. „We blijven mensen en mensen maken fouten”, aldus de rapper. „Ik geloof niet in de cancelcultuur. Ik heb niet zoveel te maken met wat mensen vinden. Ik doe wat ik vind en ik sta erachter.”

Sofiane Boussaadia, zoals Boef echt heet, benadrukt wel dat ook hij Lil Kleine heeft aangesproken op de situatie. „Ik heb hem als een van de eersten gebeld met: ‘Bro, wat doe je allemaal?’.” Ook zegt Boef de acties van Lil Kleine niet goed te willen praten. „Maar een verhaal heeft altijd twee kanten en iemand volledig de mond snoeren is niet iets waar ik achtersta.”

Lil Kleine spreekt zich uit op Instagram

Onlangs sprak Lil Kleine zich via Instagram uit. „Ik brak door op mijn 16de en heb ongelooflijk veel succes gekend en records verbroken”, schreef hij. „Dit bracht mij ontzettend veel moois, maar had ook een donkere kant. Roem, geld, drank en drugs is een gevaarlijke cocktail. Vanuit die cocktail ben ik in een relatie gestapt. In die relatie is het slechtste van ons beiden naar boven gekomen.”

Met de samenwerking met Boef maakt Lil Kleine zijn comeback en dat levert de twee meteen een streamingrecord op. In de eerste 24 uur werd de single Herinnering bijna 850.000 keer aangeklikt op Spotify.

Het is overigens niet de eerste keer dat de twee samen een hit scoren. Eerder maakten de rappers de nummer Krantenwijk, Patsergedrag en Miljonair samen. Ook dat waren allemaal top 10-hits.