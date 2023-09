Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Feit of fabel: meer water drinken helpt je in de strijd tegen overgewicht

Sneller afvallen door meer water te drinken. Is dat nou een feit of een fabel? Het heeft in ieder geval voordelen. De wetenschap geeft antwoord.

Veel onderzoeken ondersteunen de theorie dat het drinken van water gunstig is als je wil afvallen. Hydratatie is bovendien van belang voor een goede werking van tal van lichaamsprocessen, zoals de spijsvertering en het functioneren van de spieren. De medische wetenschap is er echter nog steeds niet zeker van wat de exacte invloed van waterconsumptie is op de strijd tegen overgewicht.

Water drinken en afvallen: 6 bewezen voordelen

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken laten de gezondheidsvoordelen van water in ieder geval zien. Mocht je een serieuze poging gaan doen om af te vallen, aan te komen of juist op gewicht te blijven: schakel een voedingsexpert of huisarts in. Kraanwater of mineraalwater kan in ieder geval geen kwaad.

Water is een natuurlijke eetlustremmer

Het menselijk lichaam is in veel gevallen afhankelijk van de signalen die de hersenen ontvangen. Door water te drinken ben je je lichaam eigenlijk voor de gek aan het houden. Na veel water gedronken te hebben, krijgen je hersenen het signaal dat je vol zit. Als gevolg daarvan stimuleren je hersenen je niet om te eten, je zit namelijk vol en dus is het niet nodig.

Dat bovenstaande niet uit de lucht gegrepen is, blijkt uit een onderzoek uit 2014. Een groep van vijftig vrouwen met overgewicht werd gevraagd om gedurende een periode van acht weken voor de maaltijd minstens een halve liter water te drinken. Dat gold niet alleen voor het avondeten, maar ook voor het ontbijt en de lunch. De deelnemers maakten zonder uitzondering melding van een afname in gewicht, minder lichaamsvet en een verbeterde BMI. Daarnaast was er duidelijk sprake van het onderdrukken van hun eetlust, wat bijna noodzakelijk is als je wil afvallen. Een eerder onderzoek liet dezelfde resultaten zien.

Verhoogde verbranding van calorieën

Sommige onderzoeken suggereren dat de consumptie van water de verbranding van calorieën kan bevorderen. Tijdens een onderzoek uit 2014 kregen respondenten een halve liter koud water om te drinken. Dat zorgde bij alle deelnemers voor een hoger energieverbruik en dus een betere verbranding van calorieën. Precies wat je wil als je aan het afvallen bent.

De kritische lezer zal direct zeggen dat een dergelijk effect logisch is, je brengt immers een koude vloeistof in en als reactie zorgt het lichaam voor een betere verbranding, omdat de lichaamstemperatuur stabiel moet blijven. Dit hoeft dus niet per definitie te betekenen dat water direct helpt bij een snellere verbranding van calorieën en een sneller proces van afvallen.

Water helpt om afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen

Als het lichaam is uitgedroogd, kan het lichaam het aanwezige afval niet correct verwijderen via de urine of de ontlasting. Water helpt de nieren om gifstoffen en afvalstoffen te filteren, terwijl het orgaan alle essentiële voedingsstoffen en elektrolyten vasthoudt. Wanneer het lichaam is uitgedroogd, houden de nieren juist vocht vast. Uitdroging kan daarnaast ook leiden tot problemen met de ontlasting. Met andere woorden: water is niet alleen gunstig als middel tijdens het afvallen, het werkt ook preventief tegen een slecht functionerend lichaam met gewichtstoename als gevolg.

Geen calorieën

Water is een gezond alternatief voor wat voor drankje dan ook. Natuurlijk is het lekker om aan de minimale vochtinname te voldoen door het drinken van vruchtensap, frisdrank of energiedrankjes, maar deze zitten vol calorieën. Elke dag een paar calorierijke dranken vervangen door water of andere niet-calorierijke dranken, zoals kruidenthee, kan op lange termijn voordelen hebben tijdens het afvallen.

Wetenschappers ontdekten tijdens een onderzoek in 2012 iets bijzonders. Het dagelijks vervangen van twee of meer hoogcalorische dranken door niet-calorische dranken gedurende 6 maanden leidde tot een gemiddeld gewichtsverlies van gemiddeld 2,5 procent onder de deelnemende vrouwen met overgewicht.

Je hebt het nodig om vet te verbranden

Zonder water kan het lichaam het opgeslagen vet of koolhydraten niet goed verbranden. Het proces van vetverbranding wordt lipolyse genoemd. De eerste stap in dit proces is hydrolyse. Hiervan is sprake wanneer watermoleculen interactie aangaan met triglyceriden (vetten) om glycerol en vetzuren te creëren. Dit klinkt erg technisch, maar het komt erop neer dat het lichaam water nodig heeft om vet om te zetten in energie. Het drinken van voldoende water is dus essentieel voor het verbranden van vet uit eten en drinken, evenals het verbranden van opgeslagen vet. Een klein onderzoek uit 2016 bevestigt dit.

Water helpt bij trainingen

Een van de belangrijkste zaken als je wil afvallen, is lichaamsbeweging. Daarbij is water van groot belang. Het helpt om de spieren, bindweefsels en gewrichten correct te laten bewegen. Het helpt ook de longen, het hart en andere organen om effectief te functioneren tijdens lichamelijke inspanningen. Een goede hydratatie van het lichaam vermindert het risico op lichamelijke beperkingen bij het sporten, zoals spierkrampen en vermoeidheid. Drink daarom altijd water voor, tijdens en na het sporten om uitdroging te voorkomen.

Lees hier hoeveel water je per dag moet drinken, op basis van jouw lichaamsgewicht.

Vorige Volgende

Reacties