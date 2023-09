Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dít is de premierskandidaat van de BBB van Caroline van der Plas

De kogel is door de kerk (of het boerenlandschap): oud-CDA’er Mona Keijzer is de premierskandidaat voor de BoerBurgerBeweging (BBB). Dat heeft partijleider Caroline van der Plas vanmiddag bekendgemaakt op het partijkantoor in Colmschate (Deventer).

Dat Keijzer de premierskandidaat van de partij is, betekent niet dat zij lijsttrekker is. Caroline van der Plas is en blijft dat, Keijzer komt op plek twee.

Daarnaast krijgt de BBB er een aantal Kamerleden bij: Lilian Helder (PVV), Nicki Pouw-Verweij (JA21) en Derk Jan Eppink (JA21) stappen per direct over naar de boerenpartij.

Met de overstap van de drie Kamerleden heeft de BBB nu vier zetels in de Tweede Kamer, tot en met aankomende Kamerverkiezingen in november.

Mona Keijzer premierskandidaat voor BBB

Van der Plas gaf eerder al aan dat zij zelf niet zit te wachten op het premierschap, mocht BBB de grootste worden bij de komende verkiezingen. „Die rol die ik heb als fractieleider en Kamerlid, controleren, dat vind ik gewoon een hele mooie rol die goed bij me past”, zei Van der Plas.

Destijds had ze al een paar ‘hele goede mensen’ in haar hoofd die ‘dat zouden kunnen’. „Of ze dat willen is een tweede.” Nu blijkt dus dat Mona Keijzer het wel ziet zitten.

Nieuw Sociaal Contract volgens peiling de grootste

Alhoewel er dus een kans bestaat dat we met Mona Keijzer de allereerste vrouwelijke premier van ons land zullen krijgen, moet BBB daarvoor wel overwinnen bij de verkiezingen.

Volgens de meest recente peiling van I&O Research eind augustus is de partij echter goed voor 13 zetels in de Tweede Kamer. De nieuwe partij van Pieter Omtzigt (Nieuw Sociaal Contract) wint volgens die peiling de verkiezingen met 31 zetels.

Reacties