Happy Ending op Netflix: ‘Zo, dat was m’n 132ste gefakete orgasme… heerlijk!’

Vertel jij het aan mensen in je omgeving als je moeilijk of helemaal niet klaarkomt tijdens de seks? Zeg je überhaupt tegen je partner wat je wel en niet lekker vindt? Dat is kort door de bocht de strekking van de Nederlandse ‘dramatische romcom’ Happy Ending met Gaite Jansen en Martijn Lakemeier.

Happy Ending is vanaf vandaag wereldwijd op streamingdienst Netflix te zien. De jonge regisseur Joosje Duk zond het script van de film in 2021 – met succes – in voor de Netflix New Voices-wedstrijd. Alle reden voor Metro om Happy Ending te bekijken voor de tv-rubriek Blik op de Buis, waarin nieuwe en opvallende programma’s van reguliere omroepen en streamingdiensten worden besproken.

Happy Ending, een heerlijke film

Serieus als het gaat om het taboe rond geen orgasme kunnen krijgen, is Happy Ending zeker. Maar ook op een heel andere manier kunnen we hier spreken van een ‘heerlijke film’.

Netflix heeft als het om de hoofdrolspelers van Happy Ending gaat, voor een bijzonder koppel gekozen. Bijzonder vanwege hun al bewezen acteertalent, maar ook omdat zij al twee keer eerder ‘een setje op de set’ waren.

Hollands Hoop en Lover or Loser

Gaite Jansen schitterde eerder in de Britse serie Peaky Blinders. Martijn Lakemeier won als tiener al een gouden kalf voor zijn aandeel in Oorlogswinter. Volgend jaar zien we hem als de jonge Willem-Alexander in Videoland-serie Máxima.

Samen vormden zij een verliefd stel in zowel Hollandse Hoop – Metro sprak hen toen samen – en ook in Lover or Loser.

Verhaal Happy Ending

In Happy Ending zijn Gaite Jansen en Martijn Lakemeier dus weer samen, als Luna en Mink. Zij vormen een gelukkig koppel dat hun eenjarig samenzijn viert. Mink weet niet dat Luna al sinds het begin van hun relatie haar orgasmes faket. Zijn vriendin heeft dit nu al zo lang verzwegen dat ze er niet meer bij hem over durft te beginnen. Wanneer haar beste vriendinnen Luna aansporen om eens nieuwe dingen in de slaapkamer uit te proberen met Mink, stelt Luna een spannend idee aan hem voor: een trio. De daaropvolgende avond met de avontuurlijke Eve (Joy Delima, die op dreef was in Dirty Lines en Rampvlucht) zet het leven van Luna op de kop. En ook dat van Mink.

📕 Joosje Duk Joosje Duk (1994) levert met Happy Ending een bijzondere film af, maar zij viel al eerder op. Tijdens het eerste coronajaar hield zij voor haar vader een dagboek bij, omdat hij ernstig ziek op de IC belandde. Het dagboek bracht zij later uit als Ik zie je bij de uitgang. Zij regisseerde ook een van de afleveringen van de eerder genoemde serie Máxima. Joosje Duk nam het vroegere leven van de huidige koningin in New York voor haar rekening.

Serieus en een grote glimlach

Zoals gesteld: Happy Ending heeft een serieuze ondertoon. Het taboe rond praten over seks en vooral het niet kunnen krijgen van een orgasme, is een belangrijk gegeven. Als je wat onderzoeken bekijkt, blijkt meer dan de helft van de vrouwen weleens een orgasme te faken of dat ooit te hebben gedaan.

Tegelijkertijd brengt de film hier en daar een behoorlijke lach op je gezicht. Neem alleen de openingsscène, waarover we op deze plek verder niets zeggen natuurlijk.

De glimlach is geregeld door regisseur en scriptschrijfster Joosje Duk. Zij heeft erg leuke teksten uit haar pen laten rollen en daar weet vooral acteerkanon Gaite Jansen op een soms lekker onhandige manier wel raad mee. „Zo, dat was mijn 132ste gefakete orgasme… heerlijk!” En tijdens het flirten: „Wat heb je een mooie oorschelp.” Hoor je het Jansen al zeggen?

Iedereen prima in Happy Ending

Niet dat alleen deze actrice in Happy Ending goed is. Martijn Lakemeier: prima. Joy Delima als de trio-girl die in het dagelijks leven werkt voor een ‘dweilen met de kraan open’-milieuorganisatie: uitstekend (wanneer is zij dat eigenlijk niet?). De vriendinnen van Luna, gespeeld door Sinem Kavus en Claire Bender, zijn bovendien helemaal op hun plaats. Dat zullen zij zichzelf met hun rollen – niet groot, wel heerlijk – ook hebben gevoeld.

Goldband

Voor Happy Ending is ook nog eens gekozen voor ‘een bak’ goeie muziek. Zo klinkt tijdens de alles veranderende trio-nacht De langste nacht van ons leven van Goldband. Sowieso een prachtig nummer, maar door zulke keuzes valt er in deze film veel op de juiste plek.

Misschien is Happy Ending eerder voor een wat jonger publiek weggelegd dan voor ‘wat ouder’. In het buitenland (want dus wereldwijd op Netflix) zal er wel weer even met de ogen worden geknipperd over zo’n onderwerp als het orgasme uit Nederland. Maar ook daar zullen zij zien dat je met een serieus onderwerp toch een bijzonder leuke film kunt maken.

Aantal blikken uit 5: 4

Happy Ending is nu op Netflix te zien.

