Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maarten van Rossem deelt sneer uit aan Joost Eerdmans: ‘Heb teleurstellende boodschap voor je’

Maarten van Rossem nam gisteravond geen blad voor de mond toen Joost Eerdmans van JA21 aanschoof bij Humberto. In gesprek over de politieke aardverschuiving die zich voltrekt in Den Haag, deelde hij een flinke dolksteek uit.

Wat is er allemaal gaande bij JA21?, wilde Humberto Tan weten van Joost Eerdmans. Enkele dagen geleden bleek dat de partij opnieuw zes prominente partijleden kwijtraakt. Eerder lieten twee van de drie Tweede Kamerleden al weten hun lidmaatschap op te zeggen.

Dubbelfuncties binnen JA21

Deze week bleek dat ook vier oud-Statenleden en twee Europarlementariërs de stekker er bij de partij uittrekken. Volgens de vertrekkers is de interne democratisering en professionalisering mislukt, en zijn ze tegen de dubbelfuncties, van met name Annabel Nanninga, meldt de NOS. Zij zit zowel in de gemeenteraad van Amsterdam als in de Eerste Kamer en doet in november een gooi naar het Tweede Kamerlidmaatschap.

Waar JA21 (dat begon als afsplitsing van Forum voor Democratie) er eind 2022 nog bijzonder goed voor stond met 13 zetels in de peilingen, is daar inmiddels weinig meer van over. Inmiddels komt de partij in de peilingen uit op haar huidige zetelaantal: drie zetels.

Snelkookpan

Eerdmans zag vooral het potentieel, de dertien zetels. Bovendien is zijn partij nog jong, stelde Eerdmans: „Iedereen kan dingen beter doen, daarvoor zijn we er. Maar we zijn nog maar tweeënhalf jaar geleden begonnen. Het is een rollercoaster, een snelkookpan.”

Maar Maarten van Rossem had daar een hard hoofd in. „Het onweer zal niet meevallen voor de komende verkiezingen en de rol van JA21 daarin”, zei hij. „Dat geldt voor alle rechtse splinters. Je ziet hier de splinters van de versplintering.”

Totaal onverwachte verschuiving

Volgens de opiniepeiling in Humberto heeft de rechtse partij JA21 flink te vrezen voor de partij van Pieter Omtzigt, Nieuw Sociaal Contract. Naast de incidenten met partijleden, kan JA21 flink last krijgen van de opmars van het midden, stelde Van Rossem. „Een totaal onverwachte verschuiving, Omtzigt is een man van het midden. Zelfs jullie verliezen van het midden. Dat geeft te denken.”

Volgens Eerdmans, die een lange politieke loopbaan kent, ging het om een strijd van oude versus nieuwe politiek. „Het gaat er vooral om dat mensen niet meer geloven in oudere partijen en op zoek zijn naar nieuwe politiek.”

Dat is voor Van Rossem een voorzetje om een flinke sneer uit te delen. „Dan heb ik een teleurstellende mededeling voor je: ik denk dat je behoort tot oud, en niet tot nieuw.”

Reacties