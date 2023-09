Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bedroefde reacties op overlijden ‘tv-icoon, vakvrouw en grootheid’ Clairy Polak: ‘Verschrikkelijk zonde’

Droevig nieuws: journalist en presentatrice Clairy Polak is vandaag op 67-jarige leeftijd overleden, meldt omroep HUMAN in een persbericht. Polak was al enige tijd ongeneeslijk ziek. De verdrietige reacties op het overlijden stromen binnen.

Polak werkte onder meer voor diverse radioprogramma’s en televisierubrieken NOVA en Buitenhof.

Carrière van Clairy Polak

Polak maakte in 2003 haar debuut bij het programma NOVA. In 2006 was zij voor het eerst te zien in Buitenhof. Sinds 2011 presenteerde Polak het HUMAN-programma Het Filosofisch Kwintet. Tot 2016 deed ze dat met Ad Verbrugge, later deed ze dat zonder hem, maar met een wisselende gast.

Op de radio was Polak te horen als presentatrice in het Radio 4-programma De Klassieken. Ook Met het Oog op Morgen presenteerde zij, tot 1 januari 2014, en ze was de stem van het mediaprogramma Medialogica. Polak ontving onderscheidingen als Beste radiomaker 1998, de Sonja Barend Award 2010 en in 2014 de Ere-Zilveren Reissmicrofoon.

Verdrietige reacties

Voor omroep HUMAN was Polak „veel meer dan alleen een presentatrice”, zegt hoofdredacteur Marc Josten. „Ze was met hart en ziel bij deze programma’s betrokken, zoals ze ook zeer betrokken was bij de missie van HUMAN om de wereld een menselijker gezicht te geven.”

Oud-zendercoördinator Piet van Tellingen zegt op NPO Radio 1 dat hij zich Polak zal herinneren als een ‘geweldig professionele collega’. „Goed voorbereid. Goede kennis van zaken. Dat maakte haar tot een van de dragende presentatoren die we op Radio 1 hebben gekend. Ik heb haar meegemaakt in de periode dat het Radio 1 Journaal ontstond, zij heeft een hele belangrijke bijdrage geleverd om dat op een goed journalistiek niveau te krijgen.”



Journalist en presentator Clairy Polak (67) is overleden. 'Ze was een van de dragende presentatoren op NPO Radio 1', reageert oud-zendercoördinator Piet van Tellingen. pic.twitter.com/p9FneqaSTY — NPO Radio 1 (@NPORadio1) September 1, 2023

Journalist en presentator Clairy Polak (67) is overleden. 'Ze was een van de dragende presentatoren op NPO Radio 1', reageert oud-zendercoördinator Piet van Tellingen. pic.twitter.com/p9FneqaSTY — NPO Radio 1 (@NPORadio1) September 1, 2023

Op X laten veel mensen van zich horen. „Los van haar immense kwaliteiten als journalist en interviewer een ongelooflijk leuke, vriendelijke, grappige vrouw. Als stagiair bij NOVA erg veel geleerd en genoten van een grootheid die zo down to earth was. Sterkte aan iedereen die haar lief heeft”, laat NOS-correspondent Mustafa Marghadi via het medium weten.

„Een echte vakvrouw is er helaas niet meer”, schrijft iemand. Een ander: „Wat verschrikkelijk zonde. Een van de beste journalisten van Nederland.”

Polak heeft de harten van veel televisiekijkers en radioluisteraars veroverd. „Zeer kundige presentatrice van onder meer NOVA, Buitenhof en het Filosofisch Kwintet. Ik mocht altijd graag naar haar kijken en luisteren, omdat ze een rust uitstraalde die me zeer beviel. Wat mij betreft een televisie-icoon.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een ontzettend droevig nieuws. Clairy was zonder twijfel een van de beste en scherpste radiopresentatoren van haar generatie. Het was een genot om met haar te werken. Een gemis voor de Nederlandse journalistiek. https://t.co/jiv046Cg5U — Arjen van der Horst (@ArjenVDH) September 1, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Intens verdrietig. Ze leerde me het vak van radio verslaggever bij de vara en werd later een steengoede presentator. Scherp. Eigenzinnig, sociaal en betrokken. Ook bij collega’s die het even moeilijk hadden. https://t.co/8Y5Ws6EPkJ — Bert van Slooten (@Bertvanslooten) September 1, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Clairy was een vakvrouw. Ik had altijd ontzag voor haar kennis en scherpe oog, immer bang dat ze een foutje in een introtekst zou ontdekken. Niets ontging haar. Een radiomaker pur sang. https://t.co/kd9hiFaFFd — Bram Vermeulen (@bramvermeul) September 1, 2023



Wim Kayzer, Jellie Brouwer en nu weer Clairy Polak. God heeft in 2023 behoefte aan zielen die in de hemel een gesprek kunnen leiden, dat is wel duidelijk. https://t.co/8EgLcZ3oVr — Harrison Sealts (@HarrisonSealts) September 1, 2023

Wim Kayzer, Jellie Brouwer en nu weer Clairy Polak. God heeft in 2023 behoefte aan zielen die in de hemel een gesprek kunnen leiden, dat is wel duidelijk. https://t.co/8EgLcZ3oVr — Harrison Sealts (@HarrisonSealts) September 1, 2023

Reacties