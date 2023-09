Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Volgend jaar een huis kopen? Let dan nóg beter op het energielabel

Volgend jaar van plan een huis te kopen? Let dan nóg beter op het energielabel. Vanaf 2024 kun je namelijk extra lenen voor een beter geïsoleerd huis. Hoe hoger het energielabel, hoe meer jij straks kunt lenen.

Wat je extra kunt lenen, is geen klein bier. Het verschil in hypotheek kan wel oplopen tot 50.000 euro. Maar dat hangt wel af van welk energielabel het koophuis heeft. Die labels gaan van G (slecht geïsoleerd), tot A++++ (nul-op-de-meter-woning).

Hogere hypotheek met hoger energielabel

Eerder zette Metro al eens uiteen wat je kunt lenen met een modaal inkomen. Dat kan dus mogelijk meer zijn als je een huis koopt dat een hoog energielabel heeft.

Dat blijkt uit de nieuwe richtlijnen voor hypotheken in 2024 vanuit het ministerie van Financiën. Welk energielabel de koopwoning heeft, is nu al een groot aandachtspunt voor kopers, helemaal sinds de forse stijging van de energiekosten.

Wat kun je extra lenen met energielabel G, F en E?

Maar dit gaat volgend jaar nog een grotere rol spelen. Koop je volgend jaar een huis met energielabel G, F of E, dan kun je volgend jaar niets extra lenen. Maar koop je dan een huis met label D of C, dan mag je 5000 euro extra lenen bovenop de hypotheek die je kunt krijgen. Kopers met label A of B vallen helemaal met de neus in de boter en kunnen zelfs 10.000 euro meer lenen.

Mensen met hetzelfde inkomen kunnen dus, afhankelijk van de isolatiewaarde van hun woning, fors meer of minder lenen. Bij een nul-op-de-meterwoning (A++++) is het verschil helemaal groot. Daar kan zelfs 50.000 euro extra worden geleend.

Meer hypotheek bij lage energierekening

De verwachte energierekening speelt dus een grote rol bij het verstrekken van een hypotheek. Wanneer de bank verwacht dat die kosten laag zal zijn, wordt er vanuit gegaan dat de koper meer hypotheek kan betalen.

Ook voor huizenbezitters gaat dit principe een rol spelen, maar dan omgekeerd. Wie een laag energielabel heeft, mag meer lenen om het huis te verduurzamen, dan wie een hoog energielabel heeft. Hier kunnen de verschillen oplopen tot 20.000 euro.

Nadelig effect

Experts zien ook een nadeel aan deze maatregel. Volgens hen kan het leiden tot een tweedeling in het huizenaanbod. De goed geïsoleerde woning wordt populairder en dus duurder. „Hierdoor zijn woningen met een hoger energielabel steeds minder toegankelijk voor een grote groep kopers”, zegt Carina Kloet van de Hypotheker tegen het Parool.

