Dit is je maximale hypotheek met een modaal inkomen in 2023

Jan Modaal staat aan de start van een belangrijke nieuwe levensfase: een huis kopen. Maar wat is anno 2023 het maximale leenbedrag dat deze Nederlander met het meest voorkomende inkomen krijgt voor zijn hypotheek?

Het modaal inkomen is iets anders dan gemiddeld salaris. Het is een referentie-inkomen dat door het Nederlandse Centraal Planbureau (CPB) gebruikt wordt om onder meer de maatschappelijke effecten van politieke beslissingen (bijvoorbeeld op het gebied van belastingen) op de meeste Nederlanders te bepalen.

Het inkomen van Jan Modaal is een belangrijke factor bij het bepalen van het leenbedrag. Op het moment van schrijven (tweede helft van 2023) is het modaal inkomen bruto 40.000 euro per jaar (inclusief vakantietoeslag) en bruto 3086 euro per maand (exclusief vakantietoeslag).

Maximale hypotheek met een modaal inkomen in 2023

We helpen je vast uit de illusie. Als alleenstaande met een modaal inkomen vind je niet snel een huis. Hebben jij en je partner beide het referentie-salaris, dan kun je al serieus gaan shoppen op de woningmarkt. In de onderstaande tabel zie je grofweg wat, afhankelijk van je situatie, je maximale hypotheek is.

(Gezamenlijk) inkomen Samenstelling Schulden Hypotheek 23.208 euro (minimumloon) Alleen 800 euro (persoonlijke lening) 71.591 euro 40.000 euro (modaal) Alleen Geen 167.770 euro 60.000 euro (1,5 keer modaal) Alleen Geen 262.143 euro 60.000 euro (1,5 keer modaal) Alleen 30.000 euro studieschuld 214.957 euro 80.000 euro (2 keer modaal) Samen Geen 384.476 euro 80.000 euro (2 keer modaal) Samen 100.000 euro studieschuld 227.190 euro 100.000 euro Samen 20.000 euro studieschuld 461.509 euro 223.000 euro (Balkenendenorm 2023) Alleen Geen 1.114.620 euro

Lees vooral ook even wat de invloed van schulden is op jouw maximale hypotheek. Ja, inclusief de studieschuld die je maar niet afbetaald krijgt. Bereken hier jouw persoonlijke leenbedrag.

