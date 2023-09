Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo hoog wordt je energierekening in 2024 zonder prijsplafond

Energiecompensatie, energietoeslag, het prijsplafond; allerlei maatregelen werden in het leven geroepen om de stijgende energieprijzen een halt toe te roepen. En daar staat nu weer het nodige te veranderen. Dit wordt de energierekening in 2024, zónder toeslag en zónder prijsplafond.

Even terug. Dankzij het prijsplafond betalen we dit jaar in Nederland bij een gemiddeld verbruik 0,40 euro per kilowattuur voor elektriciteit. Een kubieke meter gas kost je 1,45 euro. Maar dat – en meer – wordt per 1 januari 2024 anders. Lees hieronder wat dat betekent voor je portemonnee.

💡 Het prijsplafond Tot een verbruik van 1200 m3 gas, 2.900 kWh elektriciteit en 37 gigajoule stadsverwarming gelden in 2023 maximale tarieven. Deze tarieven binnen het prijsplafond zijn: €0,40 per kWh elektriciteit; €1,45 per m3 gas; €47,38 per gj stadswarmte.

Veranderingen in energiekosten

Naast de verdwijning van het prijsplafond staan er nog een aantal veranderingen op de planning. De energiebelasting wordt verminderd met 1,7 cent per kilowattuur elektriciteit. Daarmee komt de prijs van één kWh stroom uit op 0,10880 euro. Op zich goed nieuws, maar daartegenover staat dat de energiebelasting juist stijgt met 9,3 cent per kubieke meter gas. De gasprijs wordt dan 0,58296 euro per kubieke meter.

Deze prijzen gelden tot een maximumverbruik: voor stroom is dit gelijkgesteld aan 10.000 kilowattuur. Voor gas geldt dit tot een een verbruik van 170.000 kubieke meter. Ook de heffingskorting voor energie verandert: in 2024 verschuift dat bedrag van 493,27 euro naar 498,38 euro.

Daarnaast zullen huishoudens volgend jaar naar verwachting geld kwijt zijn voor de verhoogde kosten van het netbeheer. Het definitieve bedrag moet nog worden bepaald, maar voor nu wordt dat geschat op 8 euro extra per maand per huishouden.

De energierekening in 2024

Volgens berekeningen van Energievergelijk.nl stijgt de energierekening voor huishoudens in 2024 met 171 euro, ten opzichte van 2023. Deze berekening is gemaakt op basis van het gemiddeld verbruik, zoals vastgesteld door MilieuCentraal. Maandelijks komt dat neer op een prijsstijging van 8 euro per maand.

Met de nieuwe netbeheerkosten, belastingen, leveringskosten en stroom- en gasprijzen, komt de rekening voor elektriciteit in 2024 uit op 790,62 euro. Hierbij is uitgegaan van een gemiddeld verbruik van 2.479 kilowattuur.

De gasrekening komt met de eerder genoemde veranderingen in 2024 uit op 2683,63 euro. Ook hier wordt uitgegaan van een gemiddeld verbruik, dat gelijk is gesteld aan 1169 kubieke meter. Bekijk de de volledige berekening van Energievergelijk.

