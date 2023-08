Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat is er te doen in Giethoorn? Bootje huren natuurlijk, maar er is meer in Hollands Venetië

Stel hè, stel… het wordt weer mooi weer in Nederland, wat ga je dan ter vermaak doen? In het kader van leuke tips voor lekker weg in eigen land voor mensen die tijdens deze zomervakantie niet over de grens trekken, tippen we Giethoorn. Wat is er te doen in Giethoorn en is er misschien meer dan je vooraf zou denken?

Het antwoord op de laatste vraag is gelukkig ‘ja’. Er is meer dan varen alleen in ‘Hollands Venetië’ en juist deze zomer was er iets compleet nieuws (maar daarvoor ben je nu een beetje te laat). We hebben het hier over een theaterspektakel, maar die ‘was’.

We tippen bij Metro ook graag mooie buitenlandse plekken natuurlijk (zoals vandaag nog omdat er een run is op tickets ‘naar warme oorden‘). Die run is best logisch, gezien het weer en de vooruitzichten van de komende weken.

Beroemd om waterwegen in plaats van wegen

Giethoorn is zo’n beroemd plaatsje, in de kop van Overijssel, waar best veel Nederlanders zijn geweest. Maar ook héél veel Nederlanders niet. Het is zeg maar zoiets als dat je een drukbezocht museum in je eigen dorp hebt, maar je eigenlijk met het schaamrood op de kaken moet bekennen dat je er nog nooit bent geweest. En dat terwijl in ‘Nederland waterland’ Giethoorn en varen toch als Jip en Janneke bij elkaar horen. Het vlekje dat nog geen 2700 zielen telt, is befaamd het feit dat er meer waterwegen zijn dan wegen met klinkers of asfalt. Dat moet je toch een keer gezien (en vooral bevaren) hebben?



Het lijkt al weer een eeuwigheid gelezen dat Metro schreef dat mensen ‘vooraf een bootticket moesten bestellen omdat het in coronatijd te druk op het water werd‘. Maar ja, het nieuws dat Vereniging Dorpsbelangen Giethoorn ‘t Gieters Belang in mei 2020 deelde, was toch echt aan de hand. Inmiddels is bijna alles weer bij het oude en de wateren van Giethoorn druk bevaren. Bijna alles, daarmee bedoelen we dat Giethoorn normaal gesproken zo populair is onder Aziaten. Inwoners van Azië hebben de weg naar Europa echter nog niet massaal teruggevonden.

Wat is er te doen in Giethoorn?

Varen, varen en nog eens bootje huren

Als je een dagje naar Giethoorn wilt, kun je amper om even varen heen. Door die waterwegen van het dorp natuurlijk, maar op het open water, de Bovenwijde geheten. Water genoeg in de buurt, je kunt zelfs een hele dag zoet zijn. Wie op Giethoorn.tips kijkt, vindt ‘bootje huren in Giethoorn’ in allerlei varianten. Fluistervaart met picknick. Varen en daarna Gieterse burgers eten of barbecueën. Punteren (zeilen) inclusief wandelen met knapzak en een diner. Elektrisch fietsen en daarna in een rondvaartboot stappen. Romantische fluistervaart met z’n tweetjes… het kan allemaal.

Vriendinnen- of mannenweekend

Opmerkelijk: er worden in Giethoorn veel vriendinnen- en mannenweekenden aangeboden. Geen vriendenweekenden, maar huizen vol vrouwen en vakantieonderkomens vol mannen (hartstikke gezellig natuurlijk, daar niet van). Niet iedereen zal het aanstaan, maar dit kunnen de vriendinnen bijvoorbeeld als arrangement doen: sieraden maken, zeepkettingen maken, speksteen beeldhouwen, Bob Ross-schilderworkshop, decoratieve krans maken of mozaïeken. Elders kunnen de meiden overigens ook nog ‘DAF rijden’.



Bakkie chique thee tot 2-sterrenrestaurant

Voor een goed gevulde maag wordt in Giethoorn wel gezorgd, keuze genoeg. We wijzen als Metro op twee totaal verschillende dingen. High tea is de eerste, dat schijnt bekend te zijn in Hollands Venetië. In De Rietstulp kun je bijvoorbeeld terecht (met speculaas!). Giethoorn is ook een restaurant met twee Michelinsterren rijk: De Lindenhof heet deze. Leuk volgens patron-cuisinier Martin en ‘zijn’ Marjan: in de weelderige tuin van het restaurant is een ooievaarsnest te zien. Maar waar je echt voor komt, is dat twee sterren-eten natuurlijk. De patron tipt natuurlijk ‘Chefs Parade’, 12-gangen verrassingsmenu voor 200 euro.

En verder in Giethoorn?

Na of voren fietsen in natuurgebied De Weerribben, is nog een aardige tip. Museum Giethoorn ‘t Olde Maat Uus ook. Daar vind je persoonlijke verhalen van markante inwoners en komt van alles naar voren over turfwinning en bijzondere gebruiken. Edelstenen-museum De Oude Aarde of schelpengalerie Gloria Maris misschien (de namen zeggen genoeg)? En ondanks al dat water is, voor de mensen die niet zo van varen houden, er volop ruimte om de wandelschoenen eens goed te benutten. Of, tóch op het water, suppen. Dat kan tegenwoordig ook.

Oh ja, in Giethoorn kun je ook op de foto in klederdracht uit de streek. Leuk, maar dat vinden we nét iets meer bij Volendam horen.

Fanfare keerde in Giethoorn terug

Dan nog iets wat net is afgelopen en – hopelijk, want bijzonder – een volgende zomer misschien nog eens terugkeert: de musical Fanfare. Je kunt nu meteen gapend achterover vallen, maar ooit, in 1958, was er de film Fanfare en die ging over Giethoorn. Het is op Turks Fruit na de best bezochte Nederlandse film aller tijden (meer dan 2,5 miljoen bezoekers). Zelfs Ciske de Rat scoorde met 2,4 miljoen kijkers minder. 65 jaar na het meesterwerk van Bert Haanstra werd Fanfare als musical, we houden het in stijl, nieuw leven in geblazen. Op een buitenplaats, met plek voor zo’n 1500 toeschouwers.

Over de kans dat Fanfare nog een zomer naar Giethoorn terugkeert trouwens: geen idee. De jonge en zeer getalenteerde regisseur Anne de Blok meldt aan Metro dat zij graag zou willen, maar van de producent tot op dit moment nog niets heeft gehoord. De Blok: „’De kans bestaat altijd’, heb ik doorgekregen. Maar dan, door regelgeving, in de toekomst in ieder geval niet meer op dezelfde plek.”