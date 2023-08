Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wanneer krijgen we nu eindelijk eens écht zomerweer?

In Zuid-Europese landen vallen de mussen dood van het dak, maar in eigen land valt het zomerweer vies tegen. Het is regenachtig, grauw en bij vlagen zelfs koud. Hoe komt dat en wanneer gloort er weer hoop (en vooral zon) aan de horizon?

Het wisselvallige weer hebben we volgens Weeronline te danken aan onze atmosfeer, die als het ware op slot zit. „Boven de Atlantische Oceaan staat een zeer stevige westelijke stroming, die ontstaat op de grens met koude lucht boven Noord-Europa en zeer warme lucht in Zuid-Europa. Op deze grens ontstaan dagelijks lagedrukgebieden die ons land buien of regenzones aanvoeren.”

Helaas lijkt deze stevige westelijke stroming voorlopig te blijven. Pas vanaf halverwege augustus zal het volgens de weersite afzwakken. Als de wind dan uit het zuiden komt, het 25 graden of meer worden. Maar helaas: een lange droge en warme periode lijkt er voorlopig niet in te zitten.

Weersverwachtingen voor vanavond, morgen, donderdag en vrijdag

Vanavond schijnt de zon volgens Weeronline nog geregeld, al is een bui zeker niet uitgesloten. Later op de avond neemt de bewolking toe en neemt de wind in kracht af. Vannacht dalen de temperaturen tussen de 13 en 16 graden en valt er tegen de ochtend regen.

Morgen is het bewolkt en mag je je paraplu uit de kast trekken. Rondom het middaguur wordt het op veel plekken geleidelijk droog en breekt de zon door. Vooral in het oosten en zuidoosten komen later op de middag weer stevige buien, die zelfs gepaard kunnen gaan met onweer, hagel, windstoten en veel regenwater in korte tijd. De temperatuur worden tussen de 20 en 22 graden. Ook de avond en nacht komt het regelmatig tot enkele buien en de temperatuur daalt naar 16 graden.

Donderdag trekken in de ochtend trekken weer talrijke buien over het land en gaat het mogelijk onweren. Tussen de buien door kan de zon doorbreken. In de middag wordt het op steeds meer plaatsen droog. De temperatuur loopt op naar ongeveer 20 graden. Ook vrijdag komt het tot enkele buien (met mogelijk onweer), maar tussendoor schijnt weer af en toe de zon. De wind is matig en de temperatuur loopt op naar 19 of 20 graden.

Weekend en volgende week: nog geen zomerweer

Het klinkt je inmiddels bekend in de oren misschien, maar ook dit weekend laat geen zomerweer zien. Hoewel de zon af en toe schijnt, zijn het vooral buien die de klok slaan. Het wordt op beide weekenddagen niet warmer dan 18 of 19 graden.

De eerste dagen van de nieuwe week laten wederom vrij koel en wisselvallig zomerweer zien met temperaturen van 19 of 20 graden. Wel knapt het in de tweede helft van de week mogelijk iets op. De kansen op regen neemt af en de zon schijnt. Ook wordt het iets warmer.