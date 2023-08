Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rijken gaan stapje verder in langer en gezonder leven: ‘Brein downloaden en genen bewerken’

Hoewel we tegenwoordig een stuk ouder worden dan vroeger, lijkt de hunker naar een lang leven behoorlijk groot. Nieuw onderzoek toont aan dat we meer bezig zijn met gezondheid, welzijn én ouder worden. En dat vooral de rijken bereid zijn om daarin soms best ver te gaan.

We geven tegenwoordig behoorlijk veel om een lang en gezond leven. Nieuw Amerikaans onderzoek toont aan dat bijna de helft van de Amerikanen (41 procent) bereid is om tijd te investeren voor een langer leven. Daarvoor werden meer dan 3000 Amerikanen bevraagd. De meerderheid daarvan investeerde tijd in genoeg slaap, gezonde voeding en het innemen van supplementen en vitamines.

Onderzoek naar behoefte aan langer leven

Maar datzelfde onderzoek concludeerde ook dat voornamelijk de rijken bereid zijn om nog net een stapje verder te gaan voor een langer leven. Neurochirurg Sanjay Gupta van het Amerikaanse CNN besteedde in zijn podcast Chasing Life aandacht aan het thema en vertelt aan het Amerikaanse Fortune dat sommige mensen er behoorlijk wat voor over hebben om langer te leven.

De rijke Amerikanen, in dit geval, hebben natuurlijk een aardige duit te besteden. Maar zij overwegen ook de potentieel onveilige en experimentele opties om hun levensduur te verlengen.

Rijken gaan stapje verder om ouder te worden

Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de mensen met een hoger inkomen (we praten hier over huishoudens die meer dan 250.000 dollar per jaar verdienen) bereid waren om veel meer geld aan hun gezondheid te besteden, dan huishoudens met een lager inkomen (minder dan 50.000 dollar per jaar).

Het overgrote deel van de groep met de hogere inkomens (80 procent) wil in de toekomst meer prioriteit geven aan slaap, een strikt dieet, regelmatige gezondheidscontroles en stressbeheersing. En meer dan de helft van de veelverdieners blijkt bereid om deel te nemen aan klinische onderzoeken gericht op verlenging van de levensduur.

Brein downloaden en genen bewerken

Maar de rijken overwegen soms ook, ietwat dubieuze, manieren om hun leven te verlengen. Een deel van de veelverdieners (41 procent) denkt er namelijk over na om hun hersenen te downloaden op een computer om zo voor altijd te kunnen leven. Ook staat een groot deel van de rijken (40 procent) open voor het bewerken van de genen van hun toekomstige kinderen. En bijna de helft van de veelverdieners overweegt het nemen van risicovolle medicijnen voor chronische gezondheidsproblemen. Bij de groepen met een lager inkomen lagen deze behoeften een stuk lager. De rijkere klasse lijkt meer bereid om te investeren in geavanceerdere en risicovollere therapieën.

Verschillende onderzoeken tonen overigens aan dat er ook andere, veilige, manieren zijn om de leeftijd te verlengen. Zoals het fit houden van het brein, wandelen, sociale contacten en creatieve en vermakelijke activiteiten. Maar daar hebben de rijken blijkbaar niet altijd oren naar.