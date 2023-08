Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlanders zetten thuiswerkdagen slim in, deze dingen willen ze vermijden

Thuiswerken is voor veel mensen een uitkomst, zeker als je om naar je werkplek te komen lang in de trein of in de auto moet zitten. Een uur (of langer) slapen of voor je werk nog even sporten, het kan allemaal. Maar veel Nederlanders zetten zo’n thuiswerkdag slim in, om iets op kantoor te vermijden.

Zo blijkt uit onderzoek van Acties.nl dat 21 procent van alle Nederlanders weleens heeft thuisgewerkt om op zijn of haar kinderen te passen, zonder het hun werkgever te vertellen. Aan het onderzoek deden 1085 Nederlanders mee, die werkzaam zijn in loondienst.

Thuiswerken om borrel of moeilijk gesprek te ontlopen

Niet iedereen heeft evenveel zin in een teamuitje of kijkt ernaar uit zijn of haar verjaardag op kantoor te vieren. 12 procent van de werkenden werkt namelijk bewust thuis op hun verjaardag, voor hen zijn al die toeters en bellen niet nodig.

27 procent van de jongeren werkt juist thuis om een werkborrel mis te lopen. Bij de overige leeftijden is dat slechts 16 procent. Ook blijkt dat niet iedereen eerlijk is over hun motivatie om thuis te werken. Ouders werken soms thuis om op hun zieke kind te passen, zonder dat hun werkgever daar vanaf weet. Mannen maken zich hier veel vaker schuldig aan (20 procent) dan vrouwen (10 procent).

Een moeilijk gesprek gaan veel mensen het liefst uit de weg, maar soms ontkom je er gewoon niet aan. Vooral jongeren zien thuiswerken dan als oplossing. 18 procent van hen werkt namelijk thuis om zulke gesprekken met collega’s of een leidinggevende uit de weg te gaan. Dat percentage ligt bij jongeren twee keer zo hoog als bij andere leeftijdsgroepen (7 procent).

Andere werktijden

De 9-tot-5-mentaliteit mag dan welig tieren in sommige branches, niet elke werknemer houdt zich daar even goed aan. Een aanzienlijk deel van de Nederlandse werkenden past zijn of haar werktijden namelijk enigszins aan op thuiswerkdagen. Een zesde van de respondenten uit het onderzoek is weleens later begonnen of eerder gestopt dan eigenlijk de bedoeling is. Onder jongeren bedraagt dit 35 procent van alle respondenten.

