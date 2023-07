Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

NS-baas wil spitsheffing tegen volle treinen: ‘Dacht dat we uit de auto moesten voor woon-werkverkeer?’

Ben je straks meer kwijt voor een treinrit als je in de spits reist? Als het aan Wouter Koolmees, de president-directeur van de NS, ligt wel. De baas van het vervoersbedrijf hoopt dat er vanaf 2026 een spitsheffing van toepassing is op treinkaartjes op drukke trajecten, om reizigers beter te verdelen.

Dat zegt hij in een interview met de Volkskrant. Hoeveel duurder de kaartjes dan moeten worden, zegt hij niet. „We staan nog aan het begin van de discussie, ook met de politiek.” Gisteren slaakte Koolmees nog een noodkreet aan de ministeries van Justitie en Veiligheid en Infrastructuur en Waterstaat omdat ‘zijn’ treinpersoneel te veel te maken heeft met agressie.

Spitsheffing

Koolmees, die sinds november aan het roer staat van de NS na minister van Sociale Zaken te zijn geweest, stelt in de Volkskrant dat de trein tijdens de ochtendspits drukker dan ooit is, met een bezettingsgraad van „soms meer dan 100 procent.” Over de gehele dag bekeken blijft die bezetting echter achter op „nog geen 30 procent.” Koolmees noemt dat ‘verspitsing’. Aan de andere kant stelde vakbond CNV een week geleden nog dat werknemers te weinig gestimuleerd worden om de auto te laten staan en dus bijvoorbeeld met de trein naar werk te gaan. Of de files met een spitsheffing dan korter worden, is nog maar de vraag.

Om mensen aan te zetten buiten de spits om te reizen, wil Koolmees kaartjes voor drukke treintrajecten in de spits duurder maken. De NS-baas geeft aan dat het spoorbedrijf er „per saldo” geen geld aan zal verdienen. „Het wordt budgetneutraal. Wat we verdienen met de spitsheffing, leidt tot korting op andere trajecten. Op die manier wordt het in de spits rustiger en worden veel treinkaartjes goedkoper”, zegt Koolmees tegen de krant.

Enthousiasme over plan van NS ontbreekt

Het idee voor een spitsheffing stak de afgelopen jaren vaker de kop op. In 1992 noemde NS het idee voor duurdere kaartjes in de spits al „onvermijdelijk.” Destijds ging het om de invoering van een hoger tarief in zowel de ochtend- als avondspits. Ook in 2010 en 2017 maakte het spoorbedrijf kenbaar met een spitsheffing reizigers meer over de dag te willen verspreiden.

Op sociale media wordt niet bepaald enthousiast gereageerd op het plan van Koolmees en de NS. Zo schrijft iemand op Twitter: „Ik dacht dat we uit de auto moesten voor woon-werkverkeer?” Iemand anders haalt vaste werktijden aan: „Oh, ik zal de kinderen in mijn groep 6 tot een uur of tien wel even alleen en zelfstandig laten werken.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik dacht dat we uit de auto moesten voor woon-werkverkeer? 🤯 — Ineke Evink ✍ (@inekeevink) July 1, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mensen, die op vastgestelde tijden op hun werk of school moeten zijn, financieel straffen, omdat je zelf je zaakjes niet op orde krijgt.

Lekker bezig, Wouter 🙄#NS #Koolmees https://t.co/IBVEYfT3aH — Curly Note (@Zamire_Willems) July 1, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dus omdat de NS hun dienstverlening niet voor elkaar krijg, moeten de klanten, de werkgevers alles maar veranderen en meer betalen want vrijwillig doen ze dat niet. Omgekeerde wereld volgens mij. #NS pic.twitter.com/8PCjb64tXZ — Tino (@Darkestlight78) July 1, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.