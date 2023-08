Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Weer een vertrekkend politica, ook PvdA’er Attje Kuiken stopt: ‘Stokje voor nieuwe generatie’

PvdA’er Attje Kuiken besluit de Tweede Kamer te verlaten en daarmee sluit zij zich aan bij een grote ‘bubs’ vertrekkende politici (nu 23 in totaal). Kuiken stelt zich niet kandidaat op de kieslijst van PvdA-GroenLinks.

Onder meer het AD en RTL Nieuws brachten het vertrek van Kuiken naar buiten en inmiddels bevestigt de politica het nieuws ook op X.



Na de verkiezingen keer ik niet terug als Tweede Kamerlid.



Maar eerst wacht nog een campagne! Om de koers naar links te verleggen, voor een sociale, rechtvaardige en groene toekomst. GroenLinks-PvdA is er klaar voor! https://t.co/XR6p1W6Cro — Attje Kuiken (@attjekuiken) August 18, 2023

PvdA’er Attje Kuiken verlaat Tweede Kamer

Kuiken zat zestien jaar in de Tweede Kamer en vertelt tegen het AD dat ze het stokje graag doorgeeft aan de nieuwe generatie. In het interview werd haar gevraagd naar een eventuele rol in een nieuw kabinet. „Het zou een beetje potsierlijk zijn. Maar ja, als je gevraagd wordt, zou het een enorme eer zijn en zeg je ja. Maar ik vind de politie of de jeugdzorg ook fantastisch.”



"Ik laat het hierbij en draag het over aan de volgende generatie." Aldus Attje Kuiken.#Kuiken is 45.

Frans #Timmermans is 62. Hier klopt iets niet….https://t.co/nPPl2fNwEf — Elsschot 🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@marcelbar8) August 18, 2023

Kuiken sloeg het afgelopen jaar de handen ineen met GroenLinks-leider Jesse Klaver. Na de val van het kabinet besloten GL en PvdA samen verder te gaan voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. Uit een referendum kwam naar voren dat een ruime meerderheid koos voor een samenwerking tussen de twee partijen. Kuiken was destijds dolblij en juichte bij de uitslag van het referendum.

Frans Timmermans fractievoorzitter

Zowel Klaver als Kuiken zouden bij deze samenwerking geen lijsttrekker worden. Maar Eurocommissaris Frans Timmermans bleek de geschikte kandidaat, die overigens ook ambieert om premier te worden. Hoewel Kuiken besluit zich niet verkiesbaar te stellen, gaat Klaver wel door als Kamerlid.

Kuiken werd vorig jaar gekozen tot nieuwe fractievoorzitter van de PvdA. Zij nam de rol van Lilian Ploumen over en versloeg daarmee Henk Nijboer.

Meer vertrekkende politici

Nu ook Kuiken de Tweede Kamer verlaat, sluit zij zich aan bij een grote groep Kamerleden die vertrekt. Kuiken is de 23e op de teller. Onder meer premier Mark Rutte, Wopke Hoekstra, Sigrid Kaag, Farid Azarkan en Sylvana Simons verlaten de Haagse politiek.

Als politici de Kamer verlaten hebben zij recht op wachtgeld totdat zij iets nieuws gevonden hebben. PvdA/GroenLinks-opvolger Timmermans krijgt dat ook vanuit zijn EU-functie. In tijd van campagne behoudt Timmermans door een aanvulling 300.000 euro salaris. Daarna bekijkt de eurocommissaris wat voor rol hij in de Nederlandse politiek krijgt. Dat nieuws viel niet bij iedereen in goede aarde. Mede omdat Timmermans straks aan het hoofd staat als partijleider van een socialistische partij die zich hard maakt voor armoede in Nederland.

