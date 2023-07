Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Frans Timmermans ‘wil premier worden’ met GroenLinks en PvdA

Frans Timmermans (PvdA), die we kennen als Eurocommissaris, heeft vandaag aangegeven lijsttrekker te willen worden van de combinatie PvdA en GroenLinks. Maar dat niet alleen, hij heeft zijn zinnen ook op het premierschap gezet.

Gisteren bleek dat huidig GroenLinks-leider Jesse Klaver geen lijsttrekker wil worden van de nieuwe combinatie. Althans, dat hij dat niet wil, klopt niet helemaal, want hij „bruist van de ambitie voor deze samenwerking”. Toch denkt hij niet dat dat verstandig is. „Als je een nieuwe combinatie begint, moet die ook worden geleid door een nieuw iemand”, aldus Klaver. Nu werpt Frans Timmermans zich dus op om het stokje over te nemen.

Frans Timmermans: ‘Ik wil premier worden’

De huidige Eurocommissaris heeft zich vanochtend gemeld als kandidaat-lijsttrekker voor de gezamenlijke fractie van PvdA/GroenLinks. Aan de NOS liet hij daarna volmondig weten ook premier te willen worden.

„Ik wil premier worden omdat ik denk dat we samen op een andere manier politiek kunnen bedrijven dan de afgelopen jaren is gebeurd.” Timmermans denkt ook dat de politiek er weer voor kan zorgen dat de markt in dienst staat van mensen in plaats van andersom. Ook denkt hij dat de samenleving „eerlijker” kan worden vormgegeven. „Ik geloof daarin en ik denk ook dat Nederland daar heel erg aan toe is.”

Mocht de gezamenlijke fractie in de oppositie belanden, dan zal Timmermans als fractievoorzitter de gezamenlijke fractie in de Tweede Kamer „met veel plezier en toewijding” leiden.

„Maar ik hoop dat Nederlanders mij het vertrouwen geven dat ik leiding kan geven aan een kabinet dat Nederland écht op de rails gaat zetten.”

Kandidaat-lijsttrekker GroenLinks en PvdA

Er zijn vanuit de Haagse politiek nog maar weinig reacties op de wens van Timmermans om lijsttrekker van de combinatie te worden. De spaarzame reacties zijn wel positief. GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet noemt het “goed nieuws. Groen en sociaal leiderschap. Keihard nodig in deze tijd”, twittert Ellemeet. Ook partijgenoot Laura Bromet zegt dat er met een „groene PvdA’er” niks mis is. „Spannende tijden”, twittert ze.

Europarlementariër Agnes Jongerius (PvdA) is blij met de kandidatuur van Timmermans. Volgens haar is hij „de juiste persoon om de Nederlandse socialisten/groene coalitie te leiden. Nederland wacht op een leider met visie.”

De fractievoorzitters van beide partijen, Jesse Klaver (GroenLinks) en Attje Kuiken (PvdA) hebben nog niet gereageerd op de kandidatuur van Timmermans.

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA) steunt de kandidatuur van Timmermans, heeft hij via zijn woordvoerder laten weten. Hij stelt zich niet kandidaat om de gezamenlijke lijst te trekken voor de Kamerverkiezingen van 22 november. Aboutaleb werd lang als goede kanshebber beschouwd.