Komend weekend broeierig warm, temperatuur loopt op tot 35 graden

De zomer is de afgelopen dagen weer langzaam teruggekeerd. Dit weekend kan het op sommige plekken zelfs 35 graden worden. Door de luchtvochtigheid is het een klamme warmte en kan het behoorlijk broeierig worden. Flink zweten dus.

We hebben er lang op moeten wachten, maar de regenpakken kunnen we inruilen voor een zomers tenue. De temperaturen lopen vrijdagmiddag op naar 25 graden in het noorden tot 30 of zelfs 35 graden in het zuiden. Maar door de hoge luchtvochtigheid voelt het als een klamme warmte, meldt Weeronline.

Broeierig warm

Vanaf dit weekend tot halverwege volgende week ligt de grens tussen tropische hitte en minder warme lucht boven ons land. De zon schijnt volop, dus vergeet niet om goed te smeren. De warmte komt niet helemaal geruisloos, want door de botsing van beide luchtsoorten is er ook kans op lokale onweersbuien.

Eind augustus wordt het waarschijnlijk minder warm en zakt de middagtemperatuur langzaam terug naar normale Nederlandse temperaturen. Denk aan een graad of 22. In het zuidoosten is er nog wel een behoorlijke kans dat het warmer blijft met 23-25 graden. Maar het wordt daarbij ook wisselvalliger met meer kans op regen- en onweersbuien. Na een periode met warmer en zonniger weer eindigt augustus waarschijnlijk met typisch Hollands zomerweer.

Mooie nazomer?

En hoe zit het met die kans op een heerlijke nazomer? Volgens de weerexperts van Weeronline is het nog wat lastig om de voorspellingen voor september in te schatten. Maar er is een kans op westelijke winden vanuit de Noordzee. Dit betekent wisselvallig septemberweer met normale temperaturen van een graad of 20. De kans op een paar mooie nazomerdagen is aanwezig, als de wind tijdelijk meer uit het warme zuidwesten waait.

