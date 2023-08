Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

We Zijn Er Bijna is terug, kijkers genieten volop van Renée en gedoe met haar kruiptentje

‘Ach wat heerlijk, We Zijn Er Bijna is weer terug’, hebben tv-kijkers gisteravond waarschijnlijk gedacht. Dat relaxte, voortkabbelende programma, waarbij Nederlanders op respectabele leeftijd met campers en caravans door Europa toeren (en heel rustig aan doen). Maar dit seizoen is er meer: een kruiptentje. Kom daar maar eens in…

Kijkers waren er gisteren op NPO 1 voor Omroep MAX en hoe: We Zijn Er Bijna trok zelfs bijna 400.000 kijkers méér dan het toch al zo populaire B&B Vol Liefde ‘op 4’. Nu moet gezegd dat het liefdesprogramma van de commerciëlen ongetwijfeld ook veel ‘vooruitkijkers’ heeft, maar toch. We Zijn Er Bijna is een hit en dat nu al voor het twaalfde seizoen. We zien ook enkele bekende gezichten van weleer, zoals het Friese echtpaar Jelly en Japik van tien jaar geleden (om die laatste naam liggen veel kijkers trouwens in een deuk). Ook Gerard en Marian van twee seizoenen terug tuffen mee. Helemaal nieuw: twee honden mogen – eindelijk – mee, Sita en Nola in dit geval.

We Zijn Er Bijna ‘pure therapie’

Wat een goed idee was dat van Omroep MAX in 2011. Maak een kampeerreis met een groep Nederlanders die hun werkzame leven achter zich hebben liggen, bedenk wat leuke dingen voor onderweg en je hebt vast leuke tv. Een schot in de roos, wat we smullen er massaal van. Metro schreef vorig jaar dat kijkers We Zijn Er Bijna zelfs ‘als pure therapie en ontspanning ervaren’.

Presentatrice Martine van Os pakt de draad deze keer op met een kampeerreis voor achttien echtparen, die twee honden, twee buurvrouwen en één alleen reizende man, de bekende assistent-reisleider en klusjesman Koos. We Zijn Er Bijna startte het voorstellen van al deze mensen in kustplaats Livorno in Italië, waar een ferry werd gepakt richting het Franse Corsica. Dat één van de echtparen de boot niet haalde, was pijnlijk (geen genade ook, de ferry vertrok). In We Zijn Er Bijna is een ramp echter zelden een ramp: „Het is niet anders, dan komen we wat later”, hoor je dan.

Terug op Corsica en Sardinië

De ferry bracht het gezelschap naar het Franse eiland Corsica. Later tijdens de trip van 32 dagen zal ook een rondje over het Italiaanse eiland Sardinië worden gemaakt. Voor wie dat bekend voorkomt: een soortgelijke reis werd ook bij de start van We Zijn Er Bijna in 2011 gemaakt.

Opvallend, zo vinden ook de kijkers, is het meereizen van twee buurvrouwen, Brenda en Renée. Metro licht hen deze keer even uit. Het duo leerde elkaar kennen toen zij buurvrouwen werden. Brenda trok vroeger samen met haar man in hun camper door Europa; Renée en haar echtgenoot maakten vooral lange reizen door Azië. Ze werden na het overlijden van hun mannen vriendinnen en besloten: laten we eens meegaan met We Zijn Er Bijna. Eén ding doen zij niet: samen slapen in de camper. Renée heeft een kruiptentje mee en die moet op elke plaats worden opgezet. Het is hilarisch, zo bleek in de eerste aflevering. Wat een heerlijk gestuntel en staat dat ding dan eindelijk, weet er dan maar eens in te kruipen.

‘Kan niet’ ligt in We Zijn Er Bijna op het kerkhof

„We hebben allebei een beetje privé en dat houden we zo”, zegt Brenda in de camera van We Zijn Er Bijna. Terwijl Renée een loeizware tas naar haar tentje zeult, zegt haar vriendin: „Het gaat goed. We hebben echt al heel veel lol onderweg gehad. We zijn ook goed aan elkaar gewaagd.” Brenda ook: „Ik heb je goed les gegeven hè?” Renée: „Ja… Eruit komen gaat redelijk. Het inklappen straks gaat wat ingewikkelder.” Haar vriendin weer: „Ach, zover zijn we nog lang niet.”

Als het wél zover is, moet Renée die joekel van een tas weer in de camper zien te krijgen. Dat zij daarbij geen hernia oploopt, is een wonder. Brenda kijkt zittend in de deur van haar vakantiewagen naar het opruimen van de tent: „Het is nu de eerste keer dat zij het alleen gaat doen.” „Dat kan ik niet hoor”, reageert Renée onbeholpen. Brenda lacht: „Kan niet ligt op het kerkhof. En wil niet ernaast, zei mijn moeder vroeger altijd.” Die moeder had gelijk, het tentje is na een korte strijd opgevouwen. „Naar omstandigheden gaat het goed”, concludeert Renée.



'we zijn er bijna', is er mooiere TV? Mensen, groot, klein, met zorgjes, met humor, zo heerlijk basaal. Prachtige 'slow tv' 😃! — Paul Zweverink (@paulzweef) August 15, 2023

Totaal verschillende buurvrouwen

Later leert de kijker Brenda en Renée nog wat beter kennen, lurkend aan een wit wijntje met Martine van Os. Renée verloor haar man plotseling en Brenda na een langdurig en slopende ziekbed. Ze verschillen niet alleen op dat gebied. „We zijn totaal verschillende karakters”, vertelt Renée. „Dat is af en toe een puntje. Ik mag het van haar niet zeggen, maar ik ben een diesel.” Brenda: „Ja, zij komt heeeeeel langzaam op gang.” Renée: „Ik ben tolerant en kan me lang inhouden, Brenda is veel explosiever.” Brenda beaamt dat: „Ja, maar het gaat heel goed hoor. Ik laat haar ook uitslapen. Ik ben om zes uur op en dan loop ik al heerlijk over de camping te genieten en luister ik naar de vogels. En dan denk ik ‘nou, laat haar maar liggen, want we hoeven nergens heen’.”

Nog even over dat kruiptentje, want het in- en uitgaan is nogal een gedoe. Renée tegen Martine van Os: „’s Nachts naar de wc? Ik zou niet weten hoe ik daar moet komen. Ik zorg ervoor dat ik wat minder drink en dan hoef ik ‘s nachts niet.” Wordt vast vervolgd…

Wil je de andere reizigers leren kennen? Kijk We Zijn Er Bijna dan terug via NPO Start. Metro tipt dan zeker Victor, een energieke man die met stropdas over de campings wandelt. Maar wat hij vooral doet, is fietsen. Victor trapt 40 tot 50 kilometer per dag weg op zijn meegebrachte hometrainer. Dat is overigens niet zo vreemd, want deze We Zijn Er Bijna-man fietst in zijn leven acht keer de wereld rond.