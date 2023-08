Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Aantal smaken ijs zal je verbazen en wat kost een bolletje ijs deze zomer?

Knoflook-ijs, bier-ijs, frikadel-ijs en eh… gember-jalapeño-ijs. Die smaken van het lekkere koude goedje kun je allemaal in Nederland vinden, zo laat een uitgebreid onderzoek weten. Maar daarmee zijn we er qua aantal smaken nog láng niet. Alles goed en aardig, maar wat kosten die bolletjes ijs dan eigenlijk deze zomer?

Met zomerse temperaturen op komst het komend weekend, zullen velen er in ons land voor gaan: een verkoelend ijsje. Nederlanders (wie niet?) houden er nu eenmaal van. We hebben zelfs een Dag van het Ambachtelijk IJs. Beslist.nl, een prijsvergelijker van producten, heeft een groot onderzoek achter de rug. Vragen die onder meer aan de orde kwamen: hoeveel kost een bolletje ijs deze zomer? En hoeveel smaken – en vooral wát – kun je in onze ijssalons allemaal vinden?

Prijs van een bolletje ijs in Nederland

Of je nu houdt van een klassiek bolletje vanille of gaat voor een wat meer exotische smaak: gemiddeld betaal je in Nederland 1,75 euro voor één bolletje ijs. Beslist.nl stapte om dat uit te vissen meer dan honderd ijssalons binnen. Je kunt niet overal 1,75 euro op de toonbank leggen en ‘doe mij even een bolletje’ roepen, want de prijs is dus gemiddeld en loopt per salon flink uiteen. Waar de ene zaak een bescheiden 90 eurocent voor een bolletje koude lekkernij vraagt, kom je ook luxueuze bollen van 3 euro tegen. De meeste ijsbolletjes worden echter tussen de 1,40 en 2,20 euro aan de man gebracht.



Alle ‘soorten en smaken’

Gemiddeld heeft een ijssalon zestien smaken in de vitrine waaruit je kunt kiezen. Ga je het hele land door en tel je alle verschillende smaken op, dan kom je op een aantal dat je misschien wel verbaast: meer dan duizend… Vanille, aardbei en chocola zijn al lang en blijven ‘onze’ favorieten en die heeft bijna elke ijsverkoper. Qua populariteit worden deze smaken gevolgd door stracciatella, banaan, pistache, hazelnoot en citroen, maar is er nog veel meer ijs in de aanbieding.

Je las het al: frikadel, bier, knoflook… Je hoort het voor de balie niet dagelijks zeggen: „Hé hallo, doet u mij maar een knoflook-ijsje alstublieft.” Omdat we het bij Metro zo leuk vinden, hier een kleine opsomming van ‘gekke’ of opvallende smaakjes: bokkenpootjes, spekkoek, witbier, mojito, rabarber, stoofpeer, tomaat, dadel, honing-tijm, gember-jalapeño, lavendel, witte truffel, asperge en geitenkaas…



Beoordeling ijssalons

Nederlandse ijssalons worden over het algemeen goed beoordeeld. De uitvoerder van het onderzoek bekeek daarvoor duizenden reviews via Google Maps. IJszaken in Noord-Brabant krijgen gemiddeld de hoogste beoordeling: 4,3 sterren. Sowieso vind je volgens de reviews in het zuiden van ons land de lekkerste ijsjes. Inwoners van Noord-Holland hebben ook niets te klagen (4,26 sterren), Flevolandse en Groningse ijsliefhebbers moeten het met minder dan 4 sterren doen. Wie benieuwd is hoe goed of slecht ijssalons bij jouw in de buurt worden beoordeeld en of waar je de meeste ijszaken vindt: Beslist.nl zette deze gegevens per provincie op een rij.

Over ijs gesproken: wist je dat er een keer een hennepkwekerij in Pablo’s IJscobar is aangetroffen…?

