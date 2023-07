Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Prijzen stijgen minder snel, energie en brandstof goedkoper, deze dingen zijn nog wél duur

Er zit een kleine rem op de inflatie deze maand, wat betekent dat sommige dingen, zoals energie en brandstof, goedkoper zijn. Maar boodschappen blijven nog wel vrij hoog in prijs.

Het CBS meldt vanochtend dat de inflatie in juli 4,6 procent bedroeg, in juli was dat 5,7 procent. In dit artikel lees je welke supermarkt het goedkoopst en welke het duurst is. Spoiler: de duurste is niet Albert Heijn, de goedkoopste niet de Aldi.

Inflatie zakt, boodschappen blijven hoog in prijs

Energie en motorbrandstoffen zijn nu dus goedkoper dan een maand geleden. De prijzen daarvan daalden namelijk 21,6 procent in prijs, terwijl er in juni ook al sprake was van een prijsdaling van 16,3 procent. Je tankt dus een stuk goedkoper en ook het opladen van bijvoorbeeld je telefoon kost je minder. Het lijkt dus voor nu even gedaan met de torenhoge prijzen bij de tankstations, al zijn de prijzen nog steeds niet om over naar huis te schrijven. Voor een liter diesel betaal je namelijk bijna 2 euro, voor een liter E10 of E5 ruim 2 euro.

Boodschappen en voedingsmiddelen bleven wel hoog in prijs. Sterker nog, die prijzen stegen de afgelopen maand. Wel is het zo dat de prijzen iets minder hard stijgen dan vorige maand. In juni ging de prijs van boodschappen namelijk met 12,6 procent omhoog, in juli was dat 11,6 procent. Wist je dat je voor sommige producten in de supermarkt 33.800 euro per kilo betaalt?

Ook diensten werden iets duurder, de inflatie daarvan was 5,7 procent in juni en 5,8 procent in juli. Een dienst is bijvoorbeeld een bezoek aan de kapper, een ritje met de taxi of een behandeling bij de schoonheidsspecialiste.

Wel meldt het CBS dat het inflatiecijfer iets vertekend is door een nieuwe methode die het statstiekenbedrijf sinds vorige maand toepast. Ook is het niet zo dat het inflatiecijfer van juli bovenop dat van juni komt, maar er vergeleken wordt met dezelfde maand in 2022.