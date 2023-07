Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In From The Side: ‘De gay rugby-film waarop we hebben gewacht’

In de week voor Pride Amsterdam belandt In From The Side morgen in de Nederlandse bioscopen. Een film over een Engelse gay-rugbyclub, waarover al snel werd geroepen ‘dat we daarop hebben gewacht’. Metro keek alvast, voor het onderwerp natuurlijk, maar ook om te zien of ‘die roep’ het al dan niet waard is.

Roze rijen voor de bioscopen in ons land laten momenteel zien dat de zalen uitpuilen voor Barbie. En ook het drie uur lange Oppenheimer, waarbij een oplettende kijker een klein foutje ontdekte, valt bij de filmliefhebbers in de smaak. Net elke week belanden zulke grote titels in de bios. Voor Metro‘s Filmrecensie van de Week is deze keer daarom gekozen voor In From The Side. Deze film zal in ons land niet massaal in grote zalen worden uitgerold, maar klein maar fijn en zo’n onderwerp verdient ook weleens aandacht.

Ploeterende rugby-gays in In From The Side

In From The Side draait om rugbyclub South London Stags en dat is niet zomaar een rugbyclub. Je kunt het zien als één warme familie zoals je misschien zelf wel een vereniging kent, maar in dit geval is het een warme gay-familie. Een stel stoere niet al te getalenteerde jonge kerels zien we als ‘B-team’ ploeteren en beulen op matige rugbyvelden. Volgens henzelf spelen ze in sportkleding vol blubber altijd tegen ‘dikke oude hetero’s’, maar verder is het als bij zovele sportploegen: „Mannen, onder de douche en aan het bier.” Maar die scheidsrechter? „Die was hot”, in tegenstelling tot die zelfingenomen eikels van de ‘A-squad’.

In From The Side, dé gay-film waarop we zaten te wachten?

„Dit is de gay-rugbyfilm waarop we hebben gewacht”, schreef Pinknews eerder, een website met nieuws over de LHBTQ+-gemeenschap. Dat lijkt wat overtrokken, want waarom zou de wereld per se op een gay-film over rugbyers zitten te wachten? Als Pinknews bedoelt dat een film over de liefde tussen twee mannen of twee vrouwen in deze tijd op z’n plaats is, zoals In From The Side, ja, dan snappen we ‘m.

Terug naar het verhaal en dat B-team en die eikels van ‘A’. Op een avond vol drank vallen Mark van B (Alexander Lincoln) en Warren van A (Alexander King) elkaar in bed in de armen. Het blijft niet bij één keer en dat blijkt niet zo handig. Warren heeft een vaste relatie en Mark een ‘open relatie’ met twee wetten: doe het met niemand die je kent en geen herhalingen…

De nodige gay- en sporthumor

In From The Side ontvouwt zich met die gegevens tot een mooi liefdes- én sportverhaal, maar daarin moet natuurlijk wel het nodige gebeuren. Met de overspelige affaire is dat gelukt, want wat moeten de twee? De wederzijdse gevoelens maar blijven verbergen (lastig, lastig) of moet het stel het risico maar lopen dat in hun club, waar ze zo zielsveel van houden, de complete pleuris uitbreekt? Dat aardige en serieuze verhaal wordt omkaderd met de nodige gay- en sporthumor natuurlijk. Denk aan: „Jij hebt geen kont, maar een paar zandzakken onderaan je rug.”

🏳️‍🌈 Pride Amsterdam Met als motto #youareincluded wordt in de hoofdstad volgende week Pride Amsterdam gevierd. Pride ontstond in 1996 en groeide ‘wereldwijd uit tot een van beste en grootste vieringen in z’n soort’. Pride Amsterdam staat symbool voor een open en tolerante stad die Amsterdam wil zijn. Meer weten? Dit is de Pride-agenda.

Iets normaals als mannenliefde wat niet overal normaal is

Behalve hier en daar grappig is de strekking van In From The Side ook – of vooral – serieus natuurlijk. Regisseur Matt Carter heeft voor een integere productie gezorgd over iets normaals als mannenliefde, wat volgens een deel van de samenleving om welke reden dan ook nog altijd maar niet als normaal wordt gezien. Dat daarbij gedacht werd aan stoere rugbyers, is goed gekozen.

Een overdreven opgeheven vingertje heeft In From The Side gelukkig niet, integendeel. Die rugbyers zijn als gezegd een prima gegeven en daarbij zijn het ook nog eens mannen die allemaal hun struggles hebben zoals jij en ik.

Een film als deze is (helaas) hard nodig

Nee, de wereld zat niet per se op een gay-rugbyfilm te wachten, maar nodig is een onderwerp als die in In From The Side absoluut wel. Zolang er types zijn als een Forum voor Democratie-lijsttrekker uit Hengelo, die een foto van een straat vol regenbooguitingen naast een foto plakt van een weg vol nazivlaggen, dan weet je het wel. De man werd vorige week bij de politie ontslagen wegens andere uitingen op sociale media. Anoniem postte de agent/politicus dat kabinets- en OMT-leden die zich met coronamaatregelen bezighielden, wat hem betreft met hun kop op het hakblok mochten liggen. Later kwamen die naast elkaar geplakte plaatjes er nog eens bij. Zolang dat het geval is – en dat is maar één van de vele gevallen – is In From The Side heel hard nodig. ‘Gewoon’ een mooie film is het trouwens ook, dat mogen we op deze plaats even niet vergeten.

Beoordeling uit 5: 4

Metro’s filmrecensie van de week lees je elke woensdag rond 18.00 uur. Op donderdag verschijnen nieuwe titels altijd in de Nederlandse bioscopen (zoals In From The Side), soms op woensdag. Verslaggever Erik Jonk kiest er wekelijks eentje uit. Volgende week? Baghdad Messi, over een begenadigd voetbaltalentje van 11 jaar, dat gewond raakt bij een gruwelijke zelfmoordaanslag.