Hoyte van Hoytema scoort bij Zomergasten-kijkers met ‘bijzonder fragment’

Zomergasten kan voor sommige mensen nog weleens hoogdravend aanvoelen en regelmatig klopt dat gevoel. Maar gisteravond wist cinematograaf Hoyte van Hoytema (51) de kijkers te verrassen met een bijzonder fragment.

Zeker van een cinematograaf, en niet de minste ook, verwacht je fragmenten met flair, anders dan anders, die wat diepgravend zijn. En die kwamen zeker ook voorbij, bijvoorbeeld twee fragmenten over de Russische filmmaker Andrei Tarkovsky.

In Zomergasten stellen, mocht je ‘t niet weten, de gasten hun ideale televisieavond samen. Voor velen van ons zou die avond misschien wel uit drie uur B&B Vol Liefde bestaan, maar dat is bij Zomergasten misschien ietwat te veel van het goede.



#zomergasten teruggekeken. Cinematograaf Hoyte van Hoytema zegt de camera als penseel te gebruiken, om de kijker vervolgens prachtige beeldfragmenten voor te schotelen. En als daar dan ook nog de muziek van Dire Straits en Bach bij wordt geserveerd, kan mijn avond niet meer stuk. pic.twitter.com/xm8KShzcow — Elsschot 🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@marcelbar8) July 30, 2023

Hoyte van Hoytema verrast in Zomergasten

Goed, terug naar Van Hoytema. Naast cinematograaf is hij namelijk ook, net als Zomergasten-presentator Theo Maassen, Brabander. En daar past een specifiek fragment volgens Van Hoytema erg goed bij. Het gaat hier namelijk om een bekend Dumpert-filmpje over een koude winterdag, heel wat jaren geleden. ‘Bel de wouten, bel de wouten’, misschien komt dat je bekend voor.

Het fragment komt uit De Achtste Dag en toont een aantal jonge Brabanders die op een ‘keigladde’ dag kijken hoe fietsers onderuitgaan. Maar het blijft niet bij fietsers, want uiteindelijk komen ook twee auto’s met elkaar in botsing. „Bel de wouten, bel de wouten”, zeggen de jongens, die daarna zelf maar ‘de wouten’ bellen. Tot op de dag van vandaag gaat dat fragment viraal als het in ons land sneeuwt of ook maar een beetje glad is.

Van Hoytema legt uit dat hij dit fragment heeft meegenomen omdat het enigszins symbool staat voor zijn jeugd in Brabant. Daar kwam veel verveling bij kijken, maar als je je maar genoeg verveelt, ga je iets met die verveling doen en zo worden allerlei projecten (of dus internethits) geboren.

Bekijk hieronder het fragment:

‘Succes geen motivator voor werk’

Hoyte van Hoytema is geen naam die iedereen in ons land zal kennen, maar hij heeft wel veel succes in zijn werk. Zo werkte hij mee aan films als Tenet, Interstellar en het pas verschenen Oppenheimer. Toch ziet hij het succes van een film niet als „een motivator” voor zijn werk.

„Je doet het uiteindelijk niet alleen voor het publiek”, vertelt Van Hoytema. Hoewel het succes van een film niet „een motivator” is, is het wel „leuk en heel fijn”, stelt de cinematograaf, die meewerkte

Een motivator voor Van Hoytema, die als tiener al wist dat hij iets met films zou willen doen, is vooral iets moois neerzetten. „Je wil mooie dingen maken denk ik, om het maar even simpel te zeggen.”

Theo Maassen neemt dit seizoen voor het eerst de presentatie van het programma over van Janine Abbring, die zes jaar aan het roer van Zomergasten stond. De aflevering met Van Hoytema gisteren is de tweede aflevering van dit seizoen.

Je kunt Zomergasten terugkijken via NPO Start.