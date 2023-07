Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Schapenboer gewond na aanval door wolf in Drenthe

In het Drentse dorpje Wapse is vanochtend vroeg een schapenboer aangevallen door een wolf. De man probeerde het dier weg te jagen omdat het zijn schapen aanviel. De wolf is doodgeschoten.

De boer probeerde vanochtend rond 07.00 de wolf bij zijn schapen weg te jagen met een hooivork en een schep. Maar toen hij dichterbij kwam, beet het dier de man in zijn arm. Dat meldt RTV Drenthe. Door de beet raakten zijn pezen beschadigd. De boer is naar het ziekenhuis gebracht.

Beschermde diersoort

Twee uur later werd het dier doodgeschoten. Wolven zijn beschermd in Nederland. Het doden, vangen of verstoren van exemplaren is daarom eigenlijk niet toegestaan. Maar na overleg met experts besloot de burgemeester van Westerveld, de gemeente waar Wapse onder valt, het dier te laten afschieten.

Volgens de regionale omroep had de boer een wolfwerend hek om zijn land staan, maar blijkt uit sporen dat het dier hier onderdoor is gekropen. Eerder waren er al een aantal schapen in het gebied doodgebeten.

Wolf weer terug in Nederland

Sinds 2018 is de wolf weer terug in Nederland, nadat het dier in 1869 voor het laatst in ons land werd gezien. Nederland telt inmiddels vier roedels, waarvan er één in Drenthe en Zuidoost Friesland rondloopt. De andere drie roedels leven op de Veluwe.

Ook zijn er al enkele losse wolvenparen gezien. Naar schatting lopen er in totaal zo’n 35 wolven met een eigen territorium rond in Nederland.

Sinds wolven oprukken in ons land, is er veel verdeeldheid. Veel dierenliefhebbers zijn blij dat het dier is teruggekeerd naar Nederland omdat het goede effecten op de natuur heeft. Anderen zien wolven vooral als moordlustige roofdieren die regelmatig vee aanvallen.

BBB stelt Kamervragen

De BBB heeft inmiddels laten weten Kamervragen te zullen stellen over de aanval op de schapenboer. „Vanochtend is hobbyboer in Drenthe aangevallen door een wolf en gewond geraakt. De man wilde zijn schapen en geiten beschermen toen hij aangevallen werd. BBB waarschuwt hier al jaren voor! Kamervragen onderweg!”, twittert Caroline van der Plas.



