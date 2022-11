Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Felle discussie over de wolf in Jinek, van ‘geweldig voor de natuur’ tot ‘moordenaar’

„De wolf zorgt voor grote verdeeldheid in Nederland”, trapte Eva Jinek gisteravond haar talkshow af. „Voor de een is het een symbool voor de wilde natuur, voor de ander een moordlustig roofdier dat hier niets te zoeken heeft.” De wolf is al langere tijd voer voor pittige tot verhitte discussies, zo ook weer in Jinek.

De meningen lopen nogal uit een, blijkt maar weer.

‘Wolf heeft honderden schapen gedood’

Dierenliefhebbers zijn blij, gaf de talkshowhost aan. Natuurkundige en ‘tv-boswachter’ Arjan Postma ging tegenover Metro bijvoorbeeld positief op het beest in, tijdens een interview over de natuurfilm Wolf: „De wolf stuurt het landschap en dat heeft heel veel positieve effecten op het bos.” Maar, zegt Eva Jinek ook: „Al honderden schapen zijn doodgebeten en onlangs werd een fietser door een wolf achtervolgd. Zijn we nog wel veilig?” Minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof pleit voor een nationaal wolvendebat. Zij ziet tot nu toe ‘maatschappelijke onrust in een gepolariseerd debat’. Jinek trapte gisteravond aan haar tafel de (felle) discussie alvast maar af.

De eerste wolf keerde na zo’n anderhalve eeuw zeven jaar geleden alweer in Nederland terug, in Drenthe om precies te zijn. De wolf zorgt nog altijd niet voor grote drukte. Er zijn er nu een stuk of twintig. Ze leven vooral op de Veluwe, maar zijn nu ook gesignaleerd in Brabant, Overijssel en wederom Drenthe. Afschieten? Dat mag in ons land niet, want de wolf is een beschermd dier. Een nieuw probleem: tamme wolven, die richting mensen durven te gaan (geruchten: sommige Nederlanders voeren ze bij). Er gaan stemmen op om deze dieren te beschieten met paintball-geweren. Maar daar is ook flinke weerstand tegen.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De discussie over de wolf krijgt Zwarte Piet-achtige trekken. Minister Van der Wal wil daarom een maatschappelijke dialoog over de wolf in Nederland. We bespreken het met Niko Koffeman van de Faunabescherming en LTO Noord-voorzitter @DirkBruins #Jinek https://t.co/0q46a2kMli — Jinek (@Jinek_RTL) November 10, 2022

‘Dier beoordeelde Nederland als geschikt om te leven’

Enkele meningen van gasten van Jinek op een rij, want tot een conclusie waarmee iedereen tevreden is… Nee, daar zijn we nog lang niet (Eva Jinek: „Het lijkt wel een wolvensoap”).

Niko Koffeman, voorzitter van stichting De Faunabescherming: „Ik ben heel blij dat de wolf er is, want hij is een verrijking van onze biodiversiteit. Het geeft aan dat de wolf heeft beoordeeld dat de Nederlandse natuur voor hem geschikt is om hier te leven. In Yellowstone (Amerika, red.) is het dier geherintroduceerd. Daar zag men dat er opeens andere planten gingen groeien. En dat herten op andere plekken gingen foerageren. De hele biodiversiteit is gediend met de aanwezigheid van de wolf. Hij is niet gevaarlijk, ik kom hem met enige regelmaat ook tegen in het bos. Al vijf keer en dan draait de wolf zich om en gaat weg.”

Dirk Bruins, voorzitter LTO Noord, vindt de aanwezigheid van de wolf verschrikkelijk. „Ik ben vooral ook boer en wil mijn dieren zo goed mogelijk beschermen. Als ik zie wat er bij ons in het gebied gebeurt, dat is echt heel erg veel. Er zijn zeshonderd schapen, koeien, zelfs paarden die aangevallen zijn. Als je de beelden daarvan ziet… Ik zou het niemand aanraden om daar naar te gaan kijken. Darmen liggen eruit, harten zijn eruit getrokken, echt gruwelijk. De wolf laat de dieren leven, hij eet ze levend op. Het is bij ons schering en inslag. De dierenarts moet elke dag wel een paar keer euthanaseren omdat de wolf weer heeft toegeslagen. Ik ben voor dierenbescherming. Maar moeten we één dier beschermen, of moeten we ook voor de andere dieren zorgen? Daarover moet het debat gevoerd worden.”



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Er is geen plek voor de wolf zegt men, maar wel voor 650 miljoen landbouwhuisdieren? In andere landen houden ze dieren ‘s nachts binnen, in de schaapskooi, hier kan dat niet omdat we er te veel hebben. #jinek — roos vonk (@roosvonk) November 10, 2022

Wolf pakte lammetjes bij boerin Jacqueline

De Drentse schapenhouder Jacqueline Koppelaar: „Ik zit bij Jinek met één doel en dat is dat ik hoop dat we Nederland wakker kunnen schudden omdat er onnoemelijk dierenleed plaatsvindt. Wij hadden de schapen vlakbij huis lopen, er liepen vijf lammetjes bij van drie weken oud. Ik durf zelf ‘s ochtends al niet meer naar de schapen toe. Er waren te veel aanvallen bij ons in de buurt, wij wonen in de hotspot. Mijn man gaat nu ‘s morgens kijken. Maandag kwam hij thuis met het bericht dat drie lammetjes weg waren en de schapen in paniek.” Met tranen in de ogen: „Woensdag was er nog een lammetje weg. De vijfde was door de sloot meegetrokken en liep op een ander stuk land. De moeder van dat lammetje lag verstijfd in het weiland. Die had waarschijnlijk geprobeerd haar kindje te beschermen tegen die wolf. Ze had bijtwonden in de hals. Nog een schaap was helemaal aan flarden getrokken. Sorry dat ik volschiet, maar dan zie je wat het met een mens doet.”



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Op een andere manier dan de wolf maken we de schapen af’ zeggen de schapenhouders. Jazeker, massaal in slachthuizen, puur voor de winst en 600.000 ipv 600 zoals de wolf. Stelletje huichelaars. #jinek pic.twitter.com/nzma6MkAfV — Mickey Reedijk (@Mickeyreedijk) November 10, 2022

Rampsafari’s

Niko Koffeman vindt dit soort verhalen ook verschrikkelijk. Maar: „We moeten ons realiseren dat we in Nederland elk jaar 600.000 schapen doodmaken. De wolf zeshonderd schapen.” Dirk Bruins: „Ik ken het standpunt van de heer Koffeman en ook dat van de Partij voor de Dieren. Maar daar gaat het nu niet om. Juist van de Partij voor de Dieren had ik verwacht dat hier een goede discussie over moet worden gevoerd. Zo van: zoveel dierenleed kan niet.” Koffeman: „U verzorgt zelfs rampsafari’s naar plekken waar schapen door de wolf worden aangevallen.” Bruins: „Geen ramptoerisme. We willen de echte ellende laten zien.”

De discussie bij Jinek (hier helemaal te zien) ging nog even door. En dat zal in het hele land voorlopig nog wel zo blijven. Ook op Twitter trouwens.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#jinek #wolf #NikoKoffeman Knap van dhr Niko Koffeman vond dat hij goed formuleerde waar het probleem zit. — Harold Tijssen (@Haroldmtb) November 11, 2022