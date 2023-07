Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Duitse minister roept op om ‘probleemwolven’ neer te schieten: ‘Geleerd om over hekken te klimmen’

Net als in Nederland staat de wolf ook in Duitsland ter discussie. De Duitse minister van Milieu Steffi Lemke heeft nu opgeroepen om zogenoemde „probleemwolven” vaker neer te schieten. De populatie van wolven in Duitsland neemt steeds verder toe, wat ten koste gaat van de veestapel in het land.

„Het afschieten van wolven die hebben geleerd over hogere hekken te klimmen of die mensen van te dichtbij benaderen, is mogelijk. Deelstaten kunnen dit doen in overeenstemming met de wet. Van deze mogelijkheid zou in de toekomst meer gebruik moeten worden gemaakt”, zei Lemke vandaag in de krant Neue Osnabrücker Zeitung.

Beschermde diersoort

„We willen ervoor zorgen dat de procedures minder bureaucratisch en praktischer zijn”, aldus de milieuminister. Volgens Lemke zal de algehele steun voor de bescherming van de wolvenpopulatie afnemen als de probleemwolven niet worden aangepakt.

Eerder dit jaar werd een afgehakte wolvenkop voor de deur van een Duitse natuurorganisatie achtergelaten. „We zijn allemaal in shock door deze zieke en hatelijke daad en zijn sprakeloos over hoe brutaal de daders zich gedragen”, reageerde de natuurorganisatie uit deelstaat Nedersaksen destijds.

De wolf is in Europa een beschermde diersoort. In uitzonderlijke gevallen kan wel toestemming worden verleend om de dieren neer te schieten. Bijvoorbeeld als ze agressief gedrag vertonen tegenover mensen.

De wolf in Duitsland

Net als in Nederland staat de wolf ook bij onze buren ter discussie. Vooral in het noorden en oosten van Duitsland neemt de wolvenpopulatie toe. Lemke benadrukte de bescherming van de wolven te steunen, maar noemde het ook belangrijk om een balans te vinden tussen natuurbehoud en landbouw. „We moeten weer leren leven met de wolf. Als we als mensen beweren dat alleen wij de natuur op deze planeet mogen claimen, dan wordt het heel, heel eenzaam voor ons”, zei de milieuminister tegen de Duitse krant.